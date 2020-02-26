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16:50 (мск), источник: RNS

Россия ограничит авиасообщение с Южной Кореей

Россия с 1 марта приостанавливает авиасообщение с Южной Кореей для всех авиакомпаний, кроме «Аэрофлота» и ее «дочки» «Авроры», на фоне вспышки коронавируса в этой стране, сообщила по итогам заседания оперативного штаба вице-премьер Татьяна Голикова.

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Источник: Reuters

«С учетом поступающей и имеющейся у нас информации относительно ситуации в Южной Корее, Иране и Италии, мы… определились, что с 00 часов 1 марта в отношении Южной Кореи мы останавливаем все авиационное сообщение, которое осуществляется компаниями, кроме “Аэрофлота” и “дочки” “Авроры”», — сообщил Голикова.

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«Аврора» будет работать в режиме чартера для вывоза граждан России с территории Южнокорейской республики, а «Аэрофлот» будет осуществлять рейсы из Кореи в Москву через терминал F аэропорта Шереметьево, уточнила вице-премьер.

Авиасообщение России с Ираном и Италией будет продолжаться, сообщила Голикова, рекомендовав отказаться от поездок в Италию.

«Что касается Итальянской республики, то с учетом того, что страна входит в Европейский союз, то принимать какие-либо ограничительные меры достаточно сложно и отслеживать людей, которые передвигаются между Российской Федерацией и Итальянской республикой тоже сложно», — уточнила она.

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