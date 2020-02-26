Россия ограничит авиасообщение с Южной Кореей

«С учетом поступающей и имеющейся у нас информации относительно ситуации в Южной Корее, Иране и Италии, мы… определились, что с 00 часов 1 марта в отношении Южной Кореи мы останавливаем все авиационное сообщение, которое осуществляется компаниями, кроме “Аэрофлота” и “дочки” “Авроры”», — сообщил Голикова.
«Аврора» будет работать в режиме чартера для вывоза граждан России с территории Южнокорейской республики, а «Аэрофлот» будет осуществлять рейсы из Кореи в Москву через терминал F аэропорта Шереметьево, уточнила вице-премьер.
Авиасообщение России с Ираном и Италией будет продолжаться, сообщила Голикова, рекомендовав отказаться от поездок в Италию.
«Что касается Итальянской республики, то с учетом того, что страна входит в Европейский союз, то принимать какие-либо ограничительные меры достаточно сложно и отслеживать людей, которые передвигаются между Российской Федерацией и Итальянской республикой тоже сложно», — уточнила она.