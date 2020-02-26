В США сделали новую попытку снести «непоколебимый» дом

Около 10 дней назад в Далласе попытались демонтировать старое 11-этажное здание. Вопреки мощному взрыву внутренняя часть комплекса осталась практически нетронутой. Она лишь немного накренилась, породив в соцсетях волну шуток о местной «пизанской» башне.
Теперь строители предприняли новую попытку демонтажа — с помощью крана и старомодной шар-бабы. Такой метод выбрали из соображений безопасности.
Местные жители и журналисты подтянулись к бывшему офису компьютерной компании, чтобы наблюдать за процессом. Некоторые из них даже устроили рядом пикник.
Пока что усилия по сносу выглядят довольно жалко, отмечают местные СМИ. Маленький шар просто теряется на фоне «башни», а удары выглядят неубедительно. Но строители уверяют, что с делом справятся. Понадобится лишь «два-три дня усилий».