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18:02 (мск), источник: Новости Mail.ru

В США сделали новую попытку снести «непоколебимый» дом

И она еще забавнее предыдущей.

Около 10 дней назад в Далласе попытались демонтировать старое 11-этажное здание. Вопреки мощному взрыву внутренняя часть комплекса осталась практически нетронутой. Она лишь немного накренилась, породив в соцсетях волну шуток о местной «пизанской» башне.

Теперь строители предприняли новую попытку демонтажа — с помощью крана и старомодной шар-бабы. Такой метод выбрали из соображений безопасности.

Местные жители и журналисты подтянулись к бывшему офису компьютерной компании, чтобы наблюдать за процессом. Некоторые из них даже устроили рядом пикник.

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Пока что усилия по сносу выглядят довольно жалко, отмечают местные СМИ. Маленький шар просто теряется на фоне «башни», а удары выглядят неубедительно. Но строители уверяют, что с делом справятся. Понадобится лишь «два-три дня усилий».

Анна Лысенко

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