Британская библиотека опубликовала книгу XV века о детском этикете

Сотрудники Британской библиотеки оцифровали учебник XV века по детскому этикету. Книгу они опубликовали у себя на сайте.
В учебнике под названием Lytille Childrenes Lytil Boke собран свод правил поведения детей в приличном обществе. По словам специалистов, эта книга была настоящим бестселлером — ее издавали с XII по XVIII века с небольшими изменениями и уточнениями. Оцифрованный и опубликованный на сайте библиотеки экземпляр относится примерно к 1480 году.
По этим правилам, детям за столом запрещалось смеяться, улыбаться и много разговаривать. Нельзя было съедать весь сыр из тарелки, ковырять в носу, чесаться и плевать на стол.
Уточняется, что Lytille Childrenes Lytil Boke была частью большой серии книг для всей семьи. Помимо правил детского этикета, богатые семьи также могли купить руководства по охоте, справочник по оказанию медицинской помощи или инструкцию по правильной разделке мяса, пишет Daily Mail.