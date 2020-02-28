15:15 (мск), источник: BBC News Русская служба
Спрос на «Арбидол» в Китае растет из-за коронавируса. Эксперты в этом лекарстве не уверены
Китайское правительство закупило сотни тысяч упаковок «Арбидола», а в китайских
Советский препарат «Арбидол», изобретенный еще в 1970-е годы, оказался в последние недели в центре внимания в связи со вспышкой коронавируса. Национальная комиссия по здравоохранению КНР еще на прошлой неделе рекомендовала препарат как одно из средств для лечения Covid-19.
В Китае «Арбидол» начали закупать для населения Ухани, пострадавшей от эпидемии. Резко вырос спрос на препарат и в китайских
В России продажи «Арбидола» также начали расти с конца января, следует из данных DSM Group. Как раз тогда и появились первые слухи о том, что «Арбидол» можно использовать для лечения коронавируса.
25 января Федеральная антимонопольная служба России заинтересовалась рекламой препарата, утверждающей, что он может помочь от коронавируса. ФАС возбудила дело против российского производителя «Арбидола» компании «Отисфарм». Препарат рекламировали на радио.
В Китае, похоже, такая реклама вопросов не вызывает: о препарате активно рассказывает местная пресса. Русская служба
«Насколько я вижу, продажи ["Арбидола"] в интернете резко выросли. Отчасти это от того, что китайские СМИ говорят о нем, как о панацее, отчасти потому, что обычные китайцы в отчаянии ищут способы защититься от коронавируса», — рассказал
Даже если это лекарство — просто плацебо, все равно это хорошо, так как правительству нужно удержать население от дальнейшей паники, а обычным людям нужно на
что-тонадеяться.
«В такой ситуации в Китае продается все, что угодно!» — добавляет Денг.
«Арбидол» производится в Китае с 2006 года, рассказал Ян Цзыфэн из университета Райта в Огайо, США. Ян — автор работ о распространении инфекционных заболеваний в Китае. По его словам, «Арбидол» сейчас в Китае активно применяют в борьбе с коронавирусом.
Всего «Арбидол» в Китае производят под семью разными брендами шесть крупных компаний. Самый крупный производитель — компания Jiangsu Wuzhong.
По оценкам местных СМИ, в первые три квартала 2019 года ее продукция занимала более 64% рынка «Арбидола». Однако доля «Арбидола» в выручке компании в этот период составляла около 1% — то есть препарат в Китае был не очень популярен.
Коронавирус изменил ситуацию, и продажи начали расти. Пока сложно оценить, насколько вырос спрос.
Но есть несколько фактов, по которым можно оценить рост продаж «Арбидола»:
Акции китайских фармацевтических компаний, которые производят «Арбидол», резко начали дорожать в середине января. Цены на них росли вплоть до середины февраля. Сейчас акции немного дешевеют, но все равно стоят намного выше, чем в самом начале года.
При этом компании, производящие лекарство, могут столкнуться с проблемами
У экспертов есть вопросы к системе госзакупок лекарств в Китае. Схема госзаказа уязвима для коррупции, а работа китайского правительства слишком непрозрачна, чтобы говорить о конкретных схемах, сказали
Первые публикации об эффективности «Арбидола» против коронавируса Covid-19 начали появляться в Китае в первой неделе февраля. Шестого февраля было завершено исследование команды вирусологов из Чжэцзянского университета, которым руководила профессор Ли Ланцзюань. Это исследование, впрочем, касалось именно коктейля из «Арбидола» и «Дарунавира», препарата для терапии при
Профессор Ли тогда призвала включить «Арбидол» в список лекарств, рекомендованных для борьбы с коронавирусом, что и произошло вечером 18 февраля. Внимание на это первым из российских СМИ обратило издание The Bell. Правда, оказалось, что в некоторых англоязычных СМИ и при использовании
Это привело к спору между российскими СМИ. Например, «Медуза» подробно разбирала разницу между «Арбидолом» и «Абидолом». Издание пришло к выводу, что власти Китая внесли именно «Арбидол» в список потенциально эффективных лекарств. Insider писал, что «Арбидол» оказался одним из препаратов, которые власти Китая собираются тестировать.
Национальная комиссия по здравоохранению действительно рекомендовала «Арбидол» среди лекарств, которые можно использовать при лечении коронавируса. Эта информация содержится в шестом пункте предварительного плана диагностики и лечения коронавируса. Там указано, что врачи могут назначать препарат пациентам, следя за эффективностью его действия. В том же списке — рибавирин, интерферон и ритонавир.
Так, в CSPC Ouyi сообщили, что препарат нуждается в дополнительном тестировании.
Препарат не доказал свою эффективность при ряде тестов, всё еще продолжаются его испытания, рассказал
В прошлом препарат был рекомендован для лечения и от других вирусов. В журнале Lancet в конце декабря 2019 года было опубликовано письмо команды китайских ученых, которые описали свой опыт борьбы с коронавирусом. Они отмечали со ссылкой на российскую научную работу 2008 года, что «Арбидол» оказывает угнетающее воздействие на вирус SARS, вызывающий тяжелый острый респираторный синдром. В 2019 году команда ученых из нескольких американских университетов пришла к аналогичному выводу относительно воздействия препарата на вирус Зика.
В Китае сейчас тестируется множество других лекарств. По состоянию на середину февраля в Китае испытывалось 80 таких лекарств, среди которых есть новые препараты и средства, показавшие эффективность против других вирусов. Среди этих лекарств много препаратов, которые используют для борьбы с ВИЧ, а также с ранее известными коронавирусами — SARS и MERS. Периодически появляются новости об успешном излечении от Covid-19. Портал
Русская служба
По словам профессора Кента Денга, жители Китая для защиты от коронавируса не только покупают «Арбидол», но и обращаются к традиционной китайской медицине, основанной на травах.
Ассоциация народной китайской медицины утверждает, что такие средства в той или иной степени «используются при лечении 85% заразившихся коронавирусом».
«За пределами Хубэя примерно 87% зараженных, которых лечили средствами народной медицины, либо поправились и были выписаны из больницы, либо пошли на поправку», — цитировала государственная газета «Жэньминь жибао» представителя ассоциации Цзян Цзянь в конце февраля.
Самый популярный рецепт — травяной отвар с корнями эфедры и лакрицы под названием Qingfei Paidu. В рекомендациях комитета по здравоохранению он рекомендуется для лечения в сочетании с другими лекарствами.
Артем Воронин, Чо Вай Лам, при участии Анастасии Напалковой и Ольги Шаминой