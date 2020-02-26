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20:04 (мск), источник: Новости Mail.ru

Британка похудела на 50 килограммов и выиграла конкурс красоты

Удивительная история преображения.

26-летняя Джен Аткин из британского города Улчеби, графство Линкольншир, в конце февраля победила в старейшем конкурсе красоты страны «Мисс Великобритания».

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Это уже не первый титул эффектной блондинки за последнее время, но пока — самый престижный. Сейчас Джен — успешная модель и начинающая певица, а всего пару лет назад она работала администратором в аэропорту и была абсолютно не похожа на себя нынешнюю, ведь весила она тогда 108 килограммов.

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Пережив болезненное расставание с парнем, Джен осознала, что, прежде чем пытаться найти новую любовь, ей нужно заняться собой для поднятия самооценки, пишет Daily Mail.

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Девушка решила начать с питания и заменила фастфуд здоровой пищей. Кроме того, она практически поселилась в тренажерном зале и начала ездить на работу на велосипеде. Дополнительной мотивацией к похудению для Джен стал ее брат-близнец — известный спортсмен Сэм Аткин, который занимается бегом на средние дистанции.

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За два года Джен похудела на 50 килограммов, вышла замуж и стала самой красивой девушкой Великобритании.

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Екатерина Гура

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