20:04 (мск), источник: Новости Mail.ru
Британка похудела на 50 килограммов и выиграла конкурс красоты
Удивительная история преображения.
26-летняя Джен Аткин из британского города Улчеби, графство Линкольншир, в конце февраля победила в старейшем конкурсе красоты страны «Мисс Великобритания».
Это уже не первый титул эффектной блондинки за последнее время, но пока — самый престижный. Сейчас Джен — успешная модель и начинающая певица, а всего пару лет назад она работала администратором в аэропорту и была абсолютно не похожа на себя нынешнюю, ведь весила она тогда 108 килограммов.
Пережив болезненное расставание с парнем, Джен осознала, что, прежде чем пытаться найти новую любовь, ей нужно заняться собой для поднятия самооценки, пишет Daily Mail.
Девушка решила начать с питания и заменила фастфуд здоровой пищей. Кроме того, она практически поселилась в тренажерном зале и начала ездить на работу на велосипеде. Дополнительной мотивацией к похудению для Джен стал ее
За два года Джен похудела на 50 килограммов, вышла замуж и стала самой красивой девушкой Великобритании.
Екатерина Гура