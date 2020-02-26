Пользователи Сети обсуждают новую оптическую иллюзию с кубами

В середине февраля в аккаунте разработчика из Японии в Twitter появилась интересная оптическая иллюзия, которая быстро стала популярной и распространилась по соцсетям.
На видео показаны два трехмерных куба, которые симметрично двигаются на фоне постоянно меняющегося фона. Края кубов тоже меняют свой цвет. Автор признался, что потратил много времени на создание этой иллюзии и что на самом деле кубы остаются неподвижными. Убедиться в этом можно, поставив курсор или палец на изображение.
Как можно догадаться, иллюзия движения создается благодаря меняющемуся цвету фона. Как пишет издание Daily Mail, такой эффект называется «обратное фи-движение». Он основан на так называемом фи-феномене, когда мозг человека воспринимает последовательное включение источников света как его перемещение.