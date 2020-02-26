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23:03 (мск), источник: Газета.Ру

«Не конец мира»: 19-летняя активистка бросила вызов Грете Тунберг

На конференции в США выступит противница Греты Тунберг.

Источник: РИА "Новости"

В Германии появилась новая «анти-Грета»: 19-летняя Наоми Зайбт из Мюнстера борется с экологическими активистами и призывает перестать бить тревогу из-за изменения климата. Девушку поддерживают взрослые политики правых убеждений: в ближайшее время она выступит в США на конференции политиков-консерваторов перед сторонниками Трампа.

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В Германии появилась своя «Анти-Грета»: 19-летняя уроженка Германии Наоми Зайбт стала лицом движения «климатических скептиков», отрицающих глобальное потепление и опасные изменения климата. Как сообщает Washington Post, новая активистка, противопоставляющая «климатический алармизм» «климатическому реализму», выступит в ближайшую неделю в институте «Хартланд» в Чикаго — аналитическом центре консервативного и либертарианского толка — на ежегодной конференции консервативных политических деятелей CPAC.

Эко-активистке Грете Тунберг, которая в 17 лет стала «Человеком года» Time благодаря своей борьбе с глобальным потеплением, Наоми Зейбт противопоставили сами организаторы конференции, пригласившие ее выступить. «Наоми Зайбт vs. Грета Тунберг: кому можно доверять?» — так называется видео, опубликованное институтом «Хартланд».

В нем 19-летняя девушка говорит, что «наука основана на интеллектуальном унижении».

Важно подвергать сомнению те интерпретации, которые она предлагает, вместо того, что пропагандировать их, а в наше время идея климатических изменений совсем не относится к науке.
Наоми Зайбт

Уроженка Мюнстера, расположенного в Западной Германии, Наоми Зайбт в мае 2019 года начала выкладывать на YouTube ролики, в которых развенчивает «климатический алармизм».

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Она утверждает, что в основе ее идей — «нет повестки и идеологии». «Алармизм в связи с климатическими изменениями — это самые основы отвратительной античеловечной идеологии», — утверждает она при этом.

По информации The Guardian, ее продвигают собственная мать, юрист по профессии, и члены праворадикальной партии «Альтернатива для Германии», а также активисты других движений правого толка. В частности, ее эссе было опубликовано в блоге антиисламском Philosophia Perennis — его автор Мартин Селлнер, лидер австрийских крайне правых, которому запрещен въезд в Великобританию и США.

Наоми Зайбт отрицает, что вступила в партию «Альтернатива для Германии», однако на ее сайте она числится среди членов — кроме того, девушка выступает на мероприятиях праворадикалов.

Однако самым крупным собранием, на котором девушка расскажет о своих идеях, станет все же конференция консерваторов в Чикаго.

Как утверждает The Guardian, среди тех, кто поддерживает ее проведение — производители табачной продукции и алкогольных напитков.

Как считает стратег «Хартланда» Джеймс Тейлор, ролики Наоми Зайбт помогут климатическим скептикам привлечь на свою сторону молодежь.

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Институт дает Зайбт не только площадку для выступлений, но и материальную поддержку — она не скрывает, что получает от него сумму, соответствующую «средней месячной зарплате».

Риторика Наоми Зайбт близка к популистской. «У меня для вас хорошие новости, — говорит она в низкобюджетном ролике, снятом, по всей видимости, у нее дома. — Миру не приходит конец из-за климатических изменений. На самом деле через 12 лет мы по-прежнему будем здесь, небрежно держа в руках iPhone18».

Пока что, однако, большую часть молодого поколения ей убедить не удается — в YouTube у Наоми Зайбт всего 55 тыс. подписчиков.

Анна Виноградова

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