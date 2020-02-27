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03:20 (мск), источник: Интерфакс

Проверка Счетной палаты показала, что в половине детских поликлиник нет горячей воды

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU — Также в числе выявленных проблем — нехватка врачей и отдаленность медучреждений в небольших населенных пунктах.

Источник: Reuters

Счетная палата России по итогам проверки пришла к выводу о низкой доступности услуг в сфере детского здравоохранения, недостаточной квалификации врачей и плачевном состоянии поликлиник.

«Доступность услуг в сфере детского здравоохранения пока не соответствует требуемому уровню. Квалифицированных специалистов-педиатров в регионах не хватает, а состояние большинства зданий, используемых под детские поликлиники, не может обеспечить детям необходимый комфорт», — говорится в отчете Счетной палаты о результатах оценки эффективности расходования в 2018—2019 годах средств федерального бюджета на развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений.

По данным ведомства, на 1 января 2019 года из 116 тыс. 865 зданий, в которых оказывается медицинская помощь, 14% находились в аварийном состоянии, в 30,5% отсутствовал водопровод, в 52,1% — горячее водоснабжение, в 41,1% — центральное отопление, в 35% — канализация, в 47% не обеспечивалась доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения.
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Таким образом, в СП констатировали неудовлетворительное техническое и санитарное состояние зданий.

Однако, говорится в отчете, при разработке ведомственной целевой программы «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций», действующей в 2018—2019 годах и соответствующего федерального проекта Минздравом и субъектами РФ «не анализировалась реальная потребность в финансовом обеспечении мероприятий, направленных на развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь».

Другой проблемой, выявленной Счетной палатой, является недостаток квалифицированных кадров. «Не хватает врачей узкой специализации, оказывающих медицинскую помощь детям. Педиатрическая служба недостаточно укомплектована, а более 7% педиатров не имеют необходимой квалификации», — отметили в ведомстве.

В частности, анализ статистических данных свидетельствует о снижении в 2018 году (по сравнению с 2017 годом) численности врачей, среднего и младшего медицинского персонала.
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В качестве решения этой проблемы Счетная палата предлагает правительству поручить Минздраву организовать проведение мероприятий, «в том числе в части создания единой базы трудоустройства выпускников медицинских образовательных учреждений (профессионального регистра на основе Федерального регистра медицинских работников), распределения лиц, обучившихся за счет федеральных средств и средств субъектов РФ, в практическое здравоохранение в целях ликвидации кадрового дефицита».

Выявлены проблемы нормативно-правового регулирования, говорится в отчете. «Так, одной из важнейших составляющих процесса развития материально-технической базы детских поликлиник является внедрение стационарозамещающих технологий (дневной стационар поликлиники, стационар на дому — ИФ) в амбулаторном звене. Однако в федеральном проекте “Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям” такая задача не поставлена», — констатировали в ведомстве.

Счетная палата также обеспокоена сохраняющимися рисками по доступности оказания медицинской помощи.

Так, не имеют доступа к первичной медицинской помощи в шаговой доступности (хотя бы в течение часа) 16% населенных пунктов с численностью до 100 человек и 5,2% населенных пунктов с численностью от 100 до 1 тыс. человек.

«Кроме того, в марте 2019 года из госпрограммы “Развитие здравоохранения” была исключена цель “Повышение к 2025 году удовлетворенности населения качеством медицинской помощи”, что не позволит органам исполнительной власти своевременно оценить актуальные проблемы и принять рациональные решения, направленные на повышение доступности и качества оказания медпомощи населению», — считают в Счетной палате.

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Там рекомендуют правительству поручить Минздраву России рассмотреть вопрос о корректировке параметров федерального проекта в части дооснащения детских поликлиник (отделений) медицинскими изделиями и реализации организационно-планировочных решений внутренних пространств для комфортного пребывания детей с учетом анализа реальных возможностей субъектов, а также о включении в проект задачи и мероприятий по внедрению стационарозамещающих технологий. Также Счетная палата рекомендует кабмину поручить министерству проработать вопрос об организации мероприятий по сбору и обработке сведений об удовлетворенности населения качеством медпомощи.

Объектами экспертно-аналитического мероприятия были высшие органы исполнительной власти 85 субъектов РФ (по запросу ведомства), а также Минздрав. Проверка проводилась с 31 мая 2019 года, отчет утверждён коллегией Счетной палаты 11 февраля.

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