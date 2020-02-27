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02:10 (мск), источник: РИА Новости

Джонни Депп подал в суд на британский таблоид за клевету

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Американский актер Джонни Депп подал в суд на британский таблоид The Sun за клевету, сообщает Mirror.

Источник: РИА Новости

По информации издания, он посетил предварительное слушание, которое состоялось в Верховном суде Англии в эту среду. Деппа сопровождали адвокаты.

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Голливудский актер подал иск на издателей и исполнительного редактора издания Дэна Вуттона за статью, опубликованную в апреле 2018 года под заголовком: «Как Дж. К. Роулинг может быть «по-настоящему счастливой», утвердив мужа-садиста Джонни Деппа на роль в фильме «Фантастические твари и где они обитают?».

Адвокат актера Дэвид Шерборн рассказал, что слова «избиение жены» были позже удалены из статьи в Интернете, а суд уже рассматривал похожее дело. Несмотря на это, новый процесс должен начаться 23 марта и продлиться десять дней.

За это время будут рассмотрены все доказательства с обеих сторон. Не исключено, что на заседании выслушают показания свидетелей в поддержку Деппа и Херд.

Мистер Депп имеет право быть публично оправданным. Это важная функция суда, в котором слушаются дела о клевете.
Дэвид Шерборн
адвокат актера

Звезда «Пиратов Карибского моря» продолжает отрицать все обвинения в домашнем насилии и заявляет, что это Херд была «агрессором» в их отношениях, закончившихся в мае 2016 года.

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