02:10 (мск), источник: РИА Новости
Джонни Депп подал в суд на британский таблоид за клевету
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Американский актер Джонни Депп подал в суд на британский таблоид The Sun за клевету, сообщает Mirror.
По информации издания, он посетил предварительное слушание, которое состоялось в Верховном суде Англии в эту среду. Деппа сопровождали адвокаты.
Голливудский актер подал иск на издателей и исполнительного редактора издания Дэна Вуттона за статью, опубликованную в апреле 2018 года под заголовком: «Как Дж. К. Роулинг может быть «по-настоящему счастливой», утвердив
Адвокат актера Дэвид Шерборн рассказал, что слова «избиение жены» были позже удалены из статьи в Интернете, а суд уже рассматривал похожее дело. Несмотря на это, новый процесс должен начаться 23 марта и продлиться десять дней.
За это время будут рассмотрены все доказательства с обеих сторон. Не исключено, что на заседании выслушают показания свидетелей в поддержку Деппа и Херд.
Мистер Депп имеет право быть публично оправданным. Это важная функция суда, в котором слушаются дела о клевете.
Звезда «Пиратов Карибского моря» продолжает отрицать все обвинения в домашнем насилии и заявляет, что это Херд была «агрессором» в их отношениях, закончившихся в мае 2016 года.