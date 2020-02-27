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06:53 (мск), источник: Российская газета

Мужчины назвали самые непосильные для них психологические проблемы

Кризисный центр, который второй десяток лет работает в Челябинске с женщинами, провел опрос на своем сайте и в соцсетях. Спрашивали: нуждаются ли мужчины в психологической помощи, и если да, то в какой. Результаты показали, что нуждается.

Источник: AP 2020

Профессиональная поддержка, по признаниям мужчин, им необходима в вопросах отношений с родителями, детьми, снятия стресса и управления гневом. Отдельная категория — мужчины, которые воспитывают детей в одиночку. Например, дедушки-опекуны или те, у кого погибла жена.

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Есть те, кто подвергался насилию в детстве или уже взрослом возрасте — физическому, психологическому, экономическому. Кто-то хочет справиться с собственным агрессивным поведением, кто-то оказался на грани или в процессе развода. Много вопросов связано с суицидальными мыслями, когда человек не видит смысла в жизни.

И мужчинам в центре готовы оказывать психологическую помощь, информировать и консультировать по правовым вопросам, проводить с ними тренинги, семинары и многое другое. Специально для них в центре было открыто кризисное отделение.

«Не все технологии работы с женщинами можно применить в работе с мужчинами, — рассказала “Российской газете” о новом направлении руководитель кризисного центра Ольга Бабанова. — Допустим, один из способов снятия стресса — это слезы, но не каждый мужчина заплачет, не каждый откроется. Кроме того, проблемы в семье нужно решать комплексно: работать не только с женщинами, но и с мужчинами. Лишь тогда будет результат».

А сейчас здесь готовятся и к дистанционной работе. Возможности есть — телефон, скайп. Технологии тоже отработаны: в центр давно обращаются за помощью не только местные, но и жители других российских городов.

На сегодня это единственный кризисный центр для мужчин в Уральском федеральном округе.

Ольга Штейн

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