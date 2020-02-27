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12:16 (мск), источник: Новости Mail.ru

Обезьяны со смартфоном покорили гостей зоопарка (видео)

Коатам из зоопарка Нэшвилла в штате Теннесси удалось раздобыть телефон, от души повеселить посетителей и озадачить смотрителей.

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Забавный инцидент снял один из посетителей зоопарка. На его глазах паукообразные обезьяны стянули девайс через решетку и взобрались с добычей на дерево. Они смешно разглядывали его, пытались отнять друг у друга и пару раз роняли на землю. Но больше всего коат заинтересовал силиконовый чехол, который они безуспешно пытались снять.

За знакомством обезьян с современными технологиями с восторгом наблюдала группа школьников и их учителей. Любопытные коаты их покорили.

Кому принадлежал девайс, который украли обезьяны, автор ролика не уточнил. Но все закончилось хорошо: смотрители палкой подтянули телефон к ограждению, сделали небольшой подкоп и под бурные аплодисменты зрителей достали телефон.

Анна Лысенко

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