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13:21 (мск), источник: Новости Mail.ru

Деревню в Альпах выселяют на 10 лет из-за угрозы взрыва

Жителям деревни Митхольц в швейцарских Альпах придется покинуть свои дома минимум на 10 лет, пока не ликвидируют подземный склад боеприпасов времен Второй мировой войны, сообщает Swissinfo.

На складе к югу от Берна содержится примерно 3,5 тыс. тонн боеприпасов и несколько сотен тонн взрывчатых веществ.

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В 1947 году здесь случилась трагедия: взорвалось около половины арсенала и погибло девять человек. В минобороны Швейцарии опасаются повторения ситуации. Подземное хранилище просело, часть боеприпасов засыпана упавшими камнями.

Ожидается, что утилизация боеприпасов и ликвидация самого склада обойдутся больше, чем в один миллиард швейцарских франков (68 млрд рублей).

170 жителям деревни предложили временно переселиться в другое место на 10 лет или получить компенсацию для смены места жительства навсегда. Консультации с гражданами продлятся до середины апреля.

Анна Лысенко

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