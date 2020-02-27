Деревню в Альпах выселяют на 10 лет из-за угрозы взрыва

На складе к югу от Берна содержится примерно 3,5 тыс. тонн боеприпасов и несколько сотен тонн взрывчатых веществ.
В 1947 году здесь случилась трагедия: взорвалось около половины арсенала и погибло девять человек. В минобороны Швейцарии опасаются повторения ситуации. Подземное хранилище просело, часть боеприпасов засыпана упавшими камнями.
Ожидается, что утилизация боеприпасов и ликвидация самого склада обойдутся больше, чем в один миллиард швейцарских франков (68 млрд рублей).
170 жителям деревни предложили временно переселиться в другое место на 10 лет или получить компенсацию для смены места жительства навсегда. Консультации с гражданами продлятся до середины апреля.