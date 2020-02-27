14:16 (мск), источник: Моя Планета
Иностранцы об ошибках, которые совершили в России
Дадут ли скидку за футболки с Путиным, почему не стоит пытаться пить шампанского в парке и дарить женщинам желтые розы. Невероятные открытия иностранцев.
Это все равно что осмотреть Европу за день. Некоторых иностранцев не убеждают ни географические карты, ни запросы в интернете. Правда для них становится очевидна только уже в России.
Джим Уилсон, Новая Зеландия: Мы с женой планировали провести в России шесть недель. Прилететь в Москву, арендовать машину и уже на ней поехать в Тульскую область, где посетить Ясную Поляну. Там мы намеревались провести день, а вечером выехать в Омск (очень уж хотелось посмотреть город, где находился в каторге Достоевский!), чтобы попасть туда к утру. Наши планы пошли под откос сразу же. Почти все указатели были на кириллице! И это в Москве! К тому же за день нам не удалось обойти и половину того, что мы запланировали посетить. В итоге мы решили оставить Ясную Поляну на потом.
Купили билет на поезд Москва — Владивосток, и дорога до Омска заняла почти два дня. Два дня! А я планировал домчаться за пару часов…
Падежи,
Хидэо Амма, Япония: У вас популярны уменьшительные суффиксы, и первое время, обедая в ресторане, я все время вместо слова «счет» говорил «щеточка» или «счетчик». Надо мной смеялись, а я никак не мог понять, в чем дело.
Эзэоби Учэнна Чибузор, Нигерия: У меня на родине, в Нигерии, существуют кремы для волос и кремы для тела. Мы всегда ими пользуемся. Я прочитал перевод: hair — «волосы», body — «тело», записал и пошел в магазин. В специальном отделе нашел «волосы» — взял, увидел «тело» — взял. Мазал после душа, но
Автор блога The Potty Diaries: Мне пришел имейл с вопросом, заинтересована ли я в покупке аксессуаров для стиральной машины. Что, простите? Аксессуары для стиральной машины? Прежде чем нажать на ссылку, я успела подумать, что это может быть. Возможно, забавная маленькая шапочка? Хорошая пара кожаных перчаток? Или, может быть, шарф цвета осенних листьев? Нет, конечно. Возможно, термин «аксессуары» в сочетании со «стиральной машиной» относится к наклейкам, которые помогут моей машинке гармонировать с рабочей поверхностью кухни? <…> Или это маленькое украшение для дверцы со стразами Swarovski? Но нет. Оказалось, «аксессуары для стиральной машины» на самом деле означают «моющие средства».
Это в странах Азии торговаться надо обязательно, иначе можно даже обидеть продавца. Для русских пытаться сбить цену — значит показывать, что у тебя нет денег. Особенно не подобает делать так в магазинах. Вот на рынке можно и попробовать.
Автор блога FunnyNotesBlog: Я обнаружила новую страсть — торг. Москва — лучшее место для этого. Только не в магазинах. Пробовала в прошлый Новый год. Я купила 15 рубашек с Путиным в разных позах для друзей в Хорватии и думала, что получу скидку не менее 5%. Но нет, камень под названием «русский продавец» просто притворился, что не услышал мой вопрос. В этом году я была умнее и отправилась на Измайловский рынок. <…> Возле входа стоял парень с платками. КАК МНОГО!!! 500 рублей за шарф!!! Я сразу начала объяснять, что родом из очень бедной страны и мне нужна скидка. Конечная цена — 350 рублей (в прошлом году я купила такой же шарф в центре города за 1500 рублей!!!).
Предприимчивые люди есть везде — не только на пляжах, но и в туристических местах. Вы ведь всегда мечтали сфотографироваться с Петром I или Екатериной II, подержать на руках голубя… Нет? Зато такой снимок наверняка придется по душе тому иностранцу. Главное — не «попасть» с ценой.
Синди Сох Синьи, Сингапур: Если не планируете платить за снимок бешеную сумму, не попадайтесь в ловушку. В центре Москвы к нам подошли люди в костюмах Чебурашки и крокодила Гены. «Как здорово! Наверняка это из
Русские женщины любят, чтобы им дарили цветы. И не обязательно ждать дня рождения или 8 Марта. Главное — предварительно изучить цветочный этикет, чтобы не пришлось потом гадать, почему две красные гвоздики угодили в мусорное ведро.
Автор блога My Big Fat Russian Adventure: С покупкой цветов в России стоит быть особенно осторожным. Упаси вас бог купить дюжину или полдюжины роз! Четное количество — только для похорон, и никак иначе. Вооружившись этой информацией, я купила пять красивых желтых гербер, чтобы сделать бабушке приятное. Оказалось, желтый тоже находится под запретом. Такие цветы принято приносить на похороны или последнее свидание…
Пользователь Msireen, сайт TheQuestion: Мне муж однажды подарил две розы (он иностранец и не знает приметы про четное число), я высказалась по этому поводу. С тех пор ни разу цветы мне не дарил, даже если я уже прямым текстом просила. Говорит, мол, иди и сама покупай сколько нужно, а то опять не угадаю.
Решили насладиться бутылочкой вина на ночь? Придется идти в ресторан. В России действует запрет на продажу алкогольных напитков после 23:00 на федеральном уровне, а регионы могут устанавливать и более жесткие ограничения. Впрочем, даже если удалось купить бутылку до часа икс, в парке или на набережной посидеть с ней не удастся. Только в гостиничном номере. Штраф за распитие спиртных напитков в общественном месте — от 500 до 5000 рублей. Узнав об этих законах, иностранцы не понимают, почему одним из главных стереотипов о русских остается их любовь к алкоголю.
Альфред Шмидт, Германия: Приехал в Питер специально для того, чтобы посетить «Алые паруса». Слышал, очень красиво. Заранее купил бутылку пива. Но стоило ее открыть, ко мне сразу же подошел полицейский! К счастью, я отделался предупреждением. Объяснил, что в Германии пиво пьют все и везде и мне просто в голову не пришло, что в России с этим могут возникнуть проблемы. Какой может быть вечер без пива?! Пить его круто, это расслабляет.
Продолжение следует…