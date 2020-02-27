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14:16 (мск), источник: Моя Планета

Иностранцы об ошибках, которые совершили в России

Дадут ли скидку за футболки с Путиным, почему не стоит пытаться пить шампанского в парке и дарить женщинам желтые розы. Невероятные открытия иностранцев.

Объехать Россию за неделю?

Источник: Моя Планета

Это все равно что осмотреть Европу за день. Некоторых иностранцев не убеждают ни географические карты, ни запросы в интернете. Правда для них становится очевидна только уже в России.

Джим Уилсон, Новая Зеландия: Мы с женой планировали провести в России шесть недель. Прилететь в Москву, арендовать машину и уже на ней поехать в Тульскую область, где посетить Ясную Поляну. Там мы намеревались провести день, а вечером выехать в Омск (очень уж хотелось посмотреть город, где находился в каторге Достоевский!), чтобы попасть туда к утру. Наши планы пошли под откос сразу же. Почти все указатели были на кириллице! И это в Москве! К тому же за день нам не удалось обойти и половину того, что мы запланировали посетить. В итоге мы решили оставить Ясную Поляну на потом.

Купили билет на поезд Москва — Владивосток, и дорога до Омска заняла почти два дня. Два дня! А я планировал домчаться за пару часов…

Понять великий и могучий

Источник: Моя Планета

Падежи, слова-исключения, невоспроизводимые звуки, спряжения и склонения — русский язык сводит иностранцев с ума. С ним же связано и большинство историй, о которых потом они вспоминают не иначе как с улыбкой на лице.

Новость
Иностранцы о русской деревне

Хидэо Амма, Япония: У вас популярны уменьшительные суффиксы, и первое время, обедая в ресторане, я все время вместо слова «счет» говорил «щеточка» или «счетчик». Надо мной смеялись, а я никак не мог понять, в чем дело.

Эзэоби Учэнна Чибузор, Нигерия: У меня на родине, в Нигерии, существуют кремы для волос и кремы для тела. Мы всегда ими пользуемся. Я прочитал перевод: hair — «волосы», body — «тело», записал и пошел в магазин. В специальном отделе нашел «волосы» — взял, увидел «тело» — взял. Мазал после душа, но как-то чувствовал себя не очень. Первый день, второй день… А потом начал узнавать больше слов и понял, что это были шампунь и гель для душа.

Автор блога The Potty Diaries: Мне пришел имейл с вопросом, заинтересована ли я в покупке аксессуаров для стиральной машины. Что, простите? Аксессуары для стиральной машины? Прежде чем нажать на ссылку, я успела подумать, что это может быть. Возможно, забавная маленькая шапочка? Хорошая пара кожаных перчаток? Или, может быть, шарф цвета осенних листьев? Нет, конечно. Возможно, термин «аксессуары» в сочетании со «стиральной машиной» относится к наклейкам, которые помогут моей машинке гармонировать с рабочей поверхностью кухни? <…> Или это маленькое украшение для дверцы со стразами Swarovski? Но нет. Оказалось, «аксессуары для стиральной машины» на самом деле означают «моющие средства».

Торговаться в магазинах

Источник: Моя Планета

Это в странах Азии торговаться надо обязательно, иначе можно даже обидеть продавца. Для русских пытаться сбить цену — значит показывать, что у тебя нет денег. Особенно не подобает делать так в магазинах. Вот на рынке можно и попробовать.

Автор блога FunnyNotesBlog: Я обнаружила новую страсть — торг. Москва — лучшее место для этого. Только не в магазинах. Пробовала в прошлый Новый год. Я купила 15 рубашек с Путиным в разных позах для друзей в Хорватии и думала, что получу скидку не менее 5%. Но нет, камень под названием «русский продавец» просто притворился, что не услышал мой вопрос. В этом году я была умнее и отправилась на Измайловский рынок. <…> Возле входа стоял парень с платками. КАК МНОГО!!! 500 рублей за шарф!!! Я сразу начала объяснять, что родом из очень бедной страны и мне нужна скидка. Конечная цена — 350 рублей (в прошлом году я купила такой же шарф в центре города за 1500 рублей!!!).

Фотографироваться с аниматорами в ростовых куклах

Источник: Моя Планета
Новость
«Люди хотят правды!» Иностранцы — о русском характере, дорогах и морозах

Предприимчивые люди есть везде — не только на пляжах, но и в туристических местах. Вы ведь всегда мечтали сфотографироваться с Петром I или Екатериной II, подержать на руках голубя… Нет? Зато такой снимок наверняка придется по душе тому иностранцу. Главное — не «попасть» с ценой.

Синди Сох Синьи, Сингапур: Если не планируете платить за снимок бешеную сумму, не попадайтесь в ловушку. В центре Москвы к нам подошли люди в костюмах Чебурашки и крокодила Гены. «Как здорово! Наверняка это из какого-нибудь Совета по туризму!» — подумали мы и с радостью с ними сфотографировались. Но когда, поблагодарив, собрались уйти, узнали, что за каждую фотографию полагается заплатить по 1000 руб. По 1000! Я отказалась и удалила снимки. Все, кроме одного. «Пропустила». Аниматоры еще долго шли за нами и что-то кричали. Наверное, ругали…

Дарить цветы: нечетное количество, не желтые и не гвоздики

Источник: Моя Планета

Русские женщины любят, чтобы им дарили цветы. И не обязательно ждать дня рождения или 8 Марта. Главное — предварительно изучить цветочный этикет, чтобы не пришлось потом гадать, почему две красные гвоздики угодили в мусорное ведро.

Новость
«Одержимость» россиян проветриванием поразила иностранцев

Автор блога My Big Fat Russian Adventure: С покупкой цветов в России стоит быть особенно осторожным. Упаси вас бог купить дюжину или полдюжины роз! Четное количество — только для похорон, и никак иначе. Вооружившись этой информацией, я купила пять красивых желтых гербер, чтобы сделать бабушке приятное. Оказалось, желтый тоже находится под запретом. Такие цветы принято приносить на похороны или последнее свидание…

Пользователь Msireen, сайт TheQuestion: Мне муж однажды подарил две розы (он иностранец и не знает приметы про четное число), я высказалась по этому поводу. С тех пор ни разу цветы мне не дарил, даже если я уже прямым текстом просила. Говорит, мол, иди и сама покупай сколько нужно, а то опять не угадаю.

Покупать алкоголь ночью

Источник: Моя Планета

Решили насладиться бутылочкой вина на ночь? Придется идти в ресторан. В России действует запрет на продажу алкогольных напитков после 23:00 на федеральном уровне, а регионы могут устанавливать и более жесткие ограничения. Впрочем, даже если удалось купить бутылку до часа икс, в парке или на набережной посидеть с ней не удастся. Только в гостиничном номере. Штраф за распитие спиртных напитков в общественном месте — от 500 до 5000 рублей. Узнав об этих законах, иностранцы не понимают, почему одним из главных стереотипов о русских остается их любовь к алкоголю.

Альфред Шмидт, Германия: Приехал в Питер специально для того, чтобы посетить «Алые паруса». Слышал, очень красиво. Заранее купил бутылку пива. Но стоило ее открыть, ко мне сразу же подошел полицейский! К счастью, я отделался предупреждением. Объяснил, что в Германии пиво пьют все и везде и мне просто в голову не пришло, что в России с этим могут возникнуть проблемы. Какой может быть вечер без пива?! Пить его круто, это расслабляет.

Продолжение следует…

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