15:07 (мск), источник: RNS
Путин посетил тематический парк «Остров мечты» в Москве
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Президент ознакомился с макетом реализации проекта «Остров мечты», а также осмотрел тематические зоны с аттракционами и пешеходные галереи «городского променада».
Глава государства пообщался с детьми, которые первыми посетили парк, — это дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, из многодетных, малообеспеченных семей, воспитанники детских домов и подопечные благотворительного фонда Константина Хабенского.
«Остров мечты» — тематический парк в Нагатинской пойме в Москве. Площадь крытой части комплекса составлять 300 тыс. кв.м., она включает в себя девять тематических зон с 27 аттракционами и «городской променад».
Открытие парка намечено на 29 февраля. До конца 2020 года планируется открытие концертного зала и кинотеатра.