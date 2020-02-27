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16:28 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые: коралловые рифы исчезнут через 20 лет

В течение следующих двух десятилетий около 70−90% всех коралловых рифов в океанах могут исчезнуть из-за потепления, закисления и загрязнения, утверждают исследователи. А уже к 2100 году изменение климата уничтожит почти все коралловые рифы на планете.

Источник: CC0/joakant

Такой прогноз представили исследователи из Гавайского университета в Маноа на ежегодной конференции Ocean Sciences Meeting, сообщает Unilad.

Кораллы покрывают менее 1% поверхности планеты, однако они концентрируют более 25% дикой природы моря, которая страдает от загрязнения.

Один из главных загрязнителей океанов — азот, который стимулирует бурный рост зеленых водорослей. В свою очередь, глобальное потепление приводит к повышению кислотности воды, что провоцирует обесцвечивание кораллов. Рифы страдают и от заболеваний, спровоцированных бактериями и вирусами.

Эксперты учли целый ряд факторов, таких как температура поверхности моря, энергия волн, кислотность воды, загрязнение и чрезмерный вылов рыбы, чтобы определить места, в которых в будущем можно будет заняться искусственным восстановлением кораллов.

Их оказалось немного: к 2045 году большинство областей океана, где сегодня существуют коралловые рифы, «выйдут из строя». Пока что ученые называют Южную Калифорнию и Красное море самыми перспективными регионами, но и там ситуация вскоре значительно ухудшится из-за речных стоков.

Анна Лысенко

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