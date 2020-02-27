16:28 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые: коралловые рифы исчезнут через 20 лет
В течение следующих двух десятилетий около 70−90% всех коралловых рифов в океанах могут исчезнуть
Такой прогноз представили исследователи из Гавайского университета в Маноа на ежегодной конференции Ocean Sciences Meeting, сообщает Unilad.
Кораллы покрывают менее 1% поверхности планеты, однако они концентрируют более 25% дикой природы моря, которая страдает от загрязнения.
Эксперты учли целый ряд факторов, таких как температура поверхности моря, энергия волн, кислотность воды, загрязнение и чрезмерный вылов рыбы, чтобы определить места, в которых в будущем можно будет заняться искусственным восстановлением кораллов.
Их оказалось немного: к 2045 году большинство областей океана, где сегодня существуют коралловые рифы, «выйдут из строя». Пока что ученые называют Южную Калифорнию и Красное море самыми перспективными регионами, но и там ситуация вскоре значительно ухудшится
Анна Лысенко