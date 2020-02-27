19:07 (мск), источник: Интерфакс
Телеведущий Дибров выписался из больницы
Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU — Журналист и телеведущий Дмитрий Дибров сообщил, что выписался из больницы, куда попал с микроинсультом.
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Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU — Журналист и телеведущий Дмитрий Дибров сообщил, что выписался из больницы, куда попал с микроинсультом.
«Я уже дома. И не просто завтра приступлю к работе, а можно сказать, что я ее даже и не прерывал», — сказал Дибров «Интерфаксу» в четверг.
17 февраля Дибров был госпитализирован в Москве в Боткинскую больницу после того, как потерял сознание в кинотеатре «Октябрь» на премьере фильма Егора Кончаловского «На Луне».
По результатам обследования у Диброва констатировали микроинсульт, после чего он находился в больнице под наблюдением врачей.