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18:38 (мск), источник: Новости Mail.ru

Пекари промчался по американскому городу и стал героем мемов

Откуда он взялся и куда торопился — осталось загадкой.

В конце февраля пользователь Facebook Дэмион Александер, проезжая на машине по улице крупного американского города Тусон в Аризоне, заметил дикого пекари, который резво мчался вдоль дороги. При этом животное подпрыгивало, будто огибая препятствия.

Ролик быстро стал вирусным и перекочевал в другие соцсети. В Twitter даже создали отдельный аккаунт под названием Javelina running to, в котором собираются видео бегущего пекари, с наложенной музыкой.

Пекари – герой мемов
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Саундтрек к забавному видео подходит практически любой — от 8-битной дорожки из видеоигр до музыки из романтических комедий. Особо продвинутые пользователи также добавляют на видео игровые спецэффекты в виде колец, молний и стрельбы.

Екатерина Гура

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