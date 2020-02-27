Пекари промчался по американскому городу и стал героем мемов

В конце февраля пользователь Facebook Дэмион Александер, проезжая на машине по улице крупного американского города Тусон в Аризоне, заметил дикого пекари, который резво мчался вдоль дороги. При этом животное подпрыгивало, будто огибая препятствия.
Ролик быстро стал вирусным и перекочевал в другие соцсети. В Twitter даже создали отдельный аккаунт под названием Javelina running to, в котором собираются видео бегущего пекари, с наложенной музыкой.
Саундтрек к забавному видео подходит практически любой — от 8-битной дорожки из видеоигр до музыки из романтических комедий. Особо продвинутые пользователи также добавляют на видео игровые спецэффекты в виде колец, молний и стрельбы.