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18:46 (мск), источник: РИА Новости

В больнице, за которую стало стыдно Мишустину, весной начнут ремонт

ЧЕЛЯБИНСК, 27 фев — РИА Новости. Власти Курганской области весной планируют начать капитальный ремонт в больнице скорой медицинской помощи в Кургане, за которую во время визита в регион стало стыдно премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

Источник: РИА Новости

Мишустин во время визита в Курган 25 февраля посетил больницу скорой медицинской помощи, отметив, что ему «очень грустно, что в таком состоянии больница», а ее состояние «вызывает только сожаление и стыд».

Мишустин пообещал выделить больнице 200 миллионов рублей на ремонт и новое оборудование.

Как сообщили РИА Новости в департаменте здравоохранения региона, в больнице требуется осуществить капитальный ремонт отделения реанимации, эндоскопического отделения, операционного блока, централизованного стерилизационного отделения, заменить окна и витражные элементы, заменить грузовой лифт в здании пищеблока, выполнить капитальный ремонт лестничных маршей и кровель, расширить пандус приемного отделения.

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«Имеются заключения экспертизы на капитальный ремонт отделения реанимации и на эндоскопическое отделение. Проведение торгов запланировано на март 2020 года. В течение марта ожидается получение заключения экспертизы на все вышеперечисленные объекты, после чего будут проведены аукционы и начнутся работы по проведению капитальных ремонтов», — говорится в сообщении.

Также департаментом здравоохранения региона подготовлена и направлена заявка в министерство здравоохранения РФ для предоставления средств из резервного фонда правительства РФ на проведение капремонта и оснащение медицинским оборудованием, отмечается в сообщении.

В больнице разработан план проведения ремонтных работ с учетом рационального использования существующих площадей, чтобы продолжать оказание медицинской помощи пациентам больницы, поясняется в сообщении.

Департамент отмечает, что в 2020 году на проведение капремонта и оснащение медицинским оборудованием больницей планируется освоить 200 миллионов рублей.

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