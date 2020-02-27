Турист в Нью-Йорке случайно спросил дорогу у Леонардо ДиКаприо

Издание BuzzFeed опубликовало фото Леонардо ДиКаприо, который прогуливался по Нью-Йорку со своим другом Кевином Коннолли. Актеров в это время подкараулили папарацци, и не зря. Во время прогулки к ДиКаприо подошел обычный прохожий с бумажной картой и спросил у звезды дорогу.
Сначала актер растерялся, но потом сконцентрировался и показал мужчине направление. Судя по фото, турист так и не понял, с кем он только что разговаривал.
Пользователи Сети пришли в восторг от снимка. В комментариях одни завидовали неизвестному мужчине, который поговорил со звездой, а другие приняли это как план к действию, отметив, что при встрече со звездой тоже могут притвориться ничего не знающим туристом.