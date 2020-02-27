РАН пожалуется в ООН на Илона Маска из-за спутниковой системы Starlink

«Мы сейчас занимаемся подготовкой письма от РАН, и завтра с вице-президентом РАН (Юрием) Балегой мы этот вопрос будем обговаривать, и такое письмо от нас пойдет», — сказал он, выступая на презентации в Московском планетарии книги американского астрофизика Нила Деграсс Тайсона «На службе у войны».
По приведенным им данным, 30−40% астрономических снимков будут испорчены следами от «светящихся» отраженным от Солнца светом спутников Илона Маска.
По его словам, идею поддерживают коллеги из Европейского астрономического общества, на совещании которого его члены обратились к национальным структурам, чтобы те выступили за ограничение развертывания крупных спутниковых систем. В частности, планы российских коллег поддерживают ученые из Португалии.
Starlink — спутниковая сеть следующего поколения, способная обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет. Реализация проекта началась в феврале 2018 года. Всего планируется запустить около 12 тысяч спутников. Дополнительные 30 тысяч спутников планируется вывести на орбиты с высотами от 328 до 580 километров. SpaceX оценивала затраты на реализацию проекта в 10 миллиардов долларов, но эксперты считают эту цифру заниженной.