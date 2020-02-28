ВОЗ одобрила подход России к борьбе с коронавирусом

«Есть несколько стран, которые за последние две недели не сообщили ни об одном новом случае: Бельгия, Камбоджа, Индия, Непал, Филиппины, Россия, Шри-Ланка и Вьетнам. Все эти страны разные. Но их пример доказывает, что агрессивные ранние меры по предотвращению распространения болезни помогают», — сказал Гебрейесус.
Он назвал появление больных в стране вызовом, на который необходимо отвечать немедленно, и подчеркнул, что нет никаких гарантий от появления новых случаев заражения коронавирусом. В качестве примера он привел Швецию и Финляндию, где до недавних пор количество заболевших не менялось, однако накануне было объявлено о новых случаях.
Глава ВОЗ подчеркнул, что в борьбе с коронавирусом нужен комплексный подход. Он также отметил слаженные действия китайских властей, приложивших большие усилия для предотвращения распространения инфекции.
Кроме того, Гебрейесус заявил, что пока рано объявлять о пандемии, несмотря на глобальное распространение вируса. При этом он отметил, что вспышка Covid-19 в Италии стала для организации неожиданностью.
В конце 2019 года китайские власти сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем эпидемии стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения, заболеванию присвоили название Covid-19.
Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысяч, скончались 2744 человека. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, более чем в 40 странах, число заболевших достигло 3474, умерли 54 человека. Наибольшее количество зараженных отмечается в Южной Корее, Италии и Иране.
Для борьбы с распространением инфекции российское правительство запретило въезд гражданам КНР, закрыло участки границы на Дальнем Востоке, отменило рабочие визы. Из провинции Хубэй, эпицентра распространения болезни, вывезли находившихся там россиян.
Накануне МИД порекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Италию, Южную Корею и Иран. Также власти объявили об ограничениях на рейсы в Южную Корею и Иран.