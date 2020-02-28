02:54 (мск), источник: Известия
COVIDное постоянство: коронавирус станет сезонной болезнью, как грипп
Инфекция закрепится благодаря длительному инкубационному периоду и высокой способности к заражению.
Победить COVID-19 человечество не сможет, его эпидемии будут возникать время от времени по аналогии с заболеваемостью гриппом, рассказали «Известиям» российские вирусологи. Патоген ежегодно станет поражать наиболее восприимчивую часть населения: пожилых, хронически больных и людей с низким иммунитетом. В дальнейшем регулярная вакцинация может потребоваться всему человечеству. Однако препарат смогут создать не раньше чем через год.
Российские вирусологи считают, что полностью победить COVID-19 не получится, он закрепится в человеческой популяции и будет проявляться сезонно, как и грипп. Новый коронавирус может стать постоянным спутником человечества, сообщил «Известиям»
— Основные опасения по поводу этого патогена связаны не с масштабами и смертностью в ходе нынешней вспышки. Штамм может закрепиться среди тех людей, которые болеют бессимптомно и долго, выделяя вирус в окружающую среду.
COVID-19 станет ежегодно поражать эпидемическими волнами наиболее восприимчивую часть населения: пожилых людей, хронически больных и тех, у кого ослаблен иммунитет.
Недавно с подобными заявлениями выступили и китайские ученые. Как считает заместитель Академии наук КНР Ван Чэнь, атипичная пневмония (SARS, MERS) обладала высокими свойствами с точки зрения распространения и смертности, но такое сочетание не позволяло ей продолжительное время оставаться в человеческой популяции. Однако у нового штамма другой набор характеристик, которые дают ему возможность существовать долгий период, по аналогии с вирусом гриппа.
— Как правило, рост заболеваемости коронавирусами происходит в
Вероятность того, что человечество будет болеть COVID-19 постоянно, крайне высока, считает директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е. И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев. Подобные события происходили в эволюции патогенов неоднократно сотни лет назад. Именно так появились распространенные неопасные респираторные коронавирусы, которые циркулируют в человеческой популяции незаметно под видом ОРВИ.
— И всё же с начала ХХ века таких патогенов не было. Ситуация с новым коронавирусом наиболее близка к сценарию, согласно которому он станет постоянным спутником человека, — уверен эксперт. — ВОЗ считает, что зарегистрированная заболеваемость — это лишь «верхушка айсберга». Но поскольку происходящее не имеет прецедентов в современной вирусологии, прогнозировать развитие ситуации сложно.
Получить распространение в человеческой популяции и закрепиться в ней новый штамм может за счет своих уникальных свойств. Биологи из Техасского университета в Остине (США) и Национального института аллергии и инфекционных болезней (США) с помощью криоэлектронной микроскопии впервые реконструировали структуру оболочки вируса с очень большим разрешением. Трехмерное изображение показало, что COVID-19 гораздо лучше взаимодействует с поверхностными рецепторами клеток человека. То есть для инфицирования необходимо меньшее количество патогена.
— Если эти заявления подтвердятся, то можно предположить, что вирус способен размножаться в различных тканях, — отметил в разговоре с «Известиями» Александр Мелерзанов. — Наибольшую опасность это представляет для людей с ослабленным иммунитетом. Они также находятся в зоне риска
Пока же патоген получает всё более широкое распространение по всему миру. Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус выразил сильную обеспокоенность количеством подтвержденных за последние дни случаев заражения в Иране, Южной Корее и Италии. Он призвал страны делать все возможное, чтобы «подготовиться к возможной пандемии». Российские специалисты отмечают, что с географической точки зрения вспышки эпидемии могут возникнуть где угодно, так как инфекция распространяется уже не только жителями Китая. Медики отмечают, что COVID-19 может особенно быстро развиваться в медицинских учреждениях, в которых своевременно не приняли эпидемиологических мер.
— Вспышки зависят от структуры эпидемического очага, то есть от того, где они зародились, — рассказала заведующая кафедрой инфекционных болезней с курсами эпидемиологии и фтизиатрии Медицинского института РУДН Галина Кожевникова.
Если это замкнутое помещение, где распространение вируса возможно при помощи вентиляции, то вспышка будет масштабной и с высокой летальностью.
Ранее
Накануне стало известно, что в карантинной Италии находятся около 7 тыс. российских организованных туристов. Когда все они вернутся в РФ, пока уточняется. Ростуризм 27 февраля рекомендовал приостановить продажу туров в Италию, Иран и Южную Корею
Вспышки коронавируса зафиксированы и в Испании. Число подтвержденных случаев заражения там возросло до 10. Новый штамм добрался до материковой части страны. Первые заболевшие были зафиксированы на Балеарских и Канарских островах. Теперь также подтверждены случаи заражения в Мадриде, Барселоне и Валенсии.
Что касается жителей нашей страны, то диагноз COVID-19 поставлен троим россиянам. Все они ранее путешествовали на круизном лайнере Diamond Princess. Их уже эвакуировали, сейчас пациенты находятся на лечении в Казани.
Вчера стало известно, что Россия с 28 февраля вводит ограничение на авиасообщение с Ираном
По состоянию на четверг, 27 февраля, статистика распространения нового коронавируса следующая: общее количество заразившихся — 82 163 человека, умерли — 2800 человек, выздоровели — 32 828.