Два российских фрегата с крылатыми ракетами «Калибр» направились к берегам Сирии

«Фрегаты “Адмирал Макаров” и “Адмирал Григорович”, оснащенные высокоточным оружием — ракетным комплексом “Калибр-НК”, совершают плановый переход из Севастополя в дальнюю морскую зону, где войдут в состав сил постоянной группировки Военно-Морского Флота (ВМФ) в Средиземном море», — сказал Рулев.
Рулев сообщил, что в ходе перехода экипажи кораблей провели учения на полигонах боевой подготовки флота в Черном море. «Третий фрегат ЧФ данной серии — “Адмирал Эссен”, выполняет задачи в Средиземном море с декабря 2019 года», — отметил представитель ЧФ.
Фрегаты «Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович» ранее неоднократно участвовали в российской операции против боевиков у берегов Сирии.
Усиление российской корабельной группировки проходит на фоне резкого обострения ситуации в сирийской зоне деэскалации в Идлибе. Ранее сообщалось, что в результате ударов сирийских ВВС по Идлибу погибли 33 турецких военнослужащих. Турецкие военные в ночь на пятницу с воздуха и с земли нанесли ответные удары по позициям сирийских правительственных сил.
На фоне сообщений о потерях турецкой армии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел экстренное совещание по вопросам безопасности, сообщало агентство «Анадолу».
Эрдоган на заседании парламентской фракции правящей партии в среду, 26 февраля, заявил, что Анкара не намерена идти на уступки по Идлибу и продолжит наращивать военное присутствие в сирийской провинции.
«Сторонники (президента Сирии — ИФ) Башара Асада обязательно должны отступить за линию соприкосновения, определенную сочинскими договоренностями. Время, отведенное Асаду, истекает», — предупредил турецкий лидер.
Ранее в феврале Эрдоган заявил, что силы Асада должны отойти за линию Идлибской зоны деэскалации, обещав в противном случае оттеснить сирийские войска.
В Идлибской зоне деэскалации армия Турции разместила 12 наблюдательных постов, часть из которых после начала наступления сирийской армии на позиции террористических структур в провинции оказалась у нее в тылу.
Удары армии Башара Асада по Идлибу осудил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, поддержку Турции высказали США.