13:20 (мск), источник: Интерфакс
Ушел из жизни главный конструктор Су-34
Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU — Скончался главный конструктор фронтового бомбардировщика Су-34 Роллан Мартиросов, сообщает в пятницу
Он умер в Москве на 85-м году жизни, говорится в сообщении, поступившем в «Интерфакс». Как отметили в
В 1985 году Мартиросов был назначен техническим руководителем работ по установлению мировых рекордов на самолете П-42. Под его началом было установлено 27 рекордов, значительная часть которых не побита до настоящего времени.
По информации
Являясь главным конструктором Су-34, Мартиросов обеспечивал техническое руководство работами по наращиванию боевых возможностей самолета в рамках государственных контрактов с Минобороны РФ.
В 2017 году за особые трудовые заслуги Мартиросову было присвоено звание Героя Труда РФ. Он являлся Почетным авиастроителем. Награжден орденами Александра Невского, Дружбы, «Знак Почета», медалями, говорится в сообщении.