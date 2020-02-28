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13:49 (мск), источник: ТАСС

Генпрокуратура составила портрет российского преступника

По официальным данным, чаще всего в России совершают преступления неработающие мужчины в возрасте от 30 до 49 лет.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Чаще всего преступления в России совершают мужчины в возрасте от 30 до 49 лет, которые не имеют постоянного источника дохода, свидетельствуют данные Генеральной прокуратуры.

Согласно статистике надзорного ведомства, в 2019 году на возрастную группу от 30 до 49 лет пришлось почти 52% всех преступлений. В 2,5 раза реже их совершали молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет.

Мужчины во всех возрастных группах значительно чаще женщин совершают преступления.
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При этом 47% преступников имеют начальное и основное общее образование, наименьшее количество преступлений совершили люди со средним образованием. Почти каждое третье криминальное деяние в 2019 году пришлось на людей с высшим образованием.

На преступления в основном идут лица без постоянного источника дохода — почти 65%, на втором месте — наемные рабочие (около 18%), на третьем — служащие (13%). На предпринимателей пришлось 1,2%, на работников органов государственной власти — 0,12%, учащихся и студентов — около 3%.

По данным Генпрокуратуры, более 81% преступлений в минувшем году было совершено гражданами России.

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