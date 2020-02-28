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14:28 (мск), источник: Индикатор

В честь Metallica назвали глубоководное ракообразное

Сотрудники Научно-исследовательского института Сенкенберга и Гентского университета обнаружили новый вид ракообразных, обитающих на глубинах от четырех до пяти тысяч метров. Он получил название Macrostylis metallicola. Статья об открытии опубликована в журнале PeerJ.

Источник: Anna Frenkel Senckenberg

«Постоянно растущий спрос на металлы обусловлен ростом численности населения, урбанизацией и увеличением использования экологически чистых технологий. Все это ведет к разведке и эксплуатации ресурсов даже в труднодоступных частях Земли, таких как морские глубины, — говорит один из авторов работы Торбен Рил. — Очень немногие люди знают, что в обширных и в значительной степени неисследованных глубинах океанов обитают причудливые и неизвестные существа, очень похожие на обнаруженное нами ракообразное. Эти виды являются частью земной системы, от которой мы все зависим. Большие глубины играют определенную роль в этой системе, так как связаны с климатом и пищевыми сетями океанов. Даже если мы не сможем остановить добычу полезных ископаемых, мы должны обеспечить сохранение биоразнообразия в этих экосистемах».

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Обнаруженное червеобразное существо Macrostylis metallicola обитает в зоне Кларион Клиппертон, расположенной между Гавайями и Мексикой. Это ракообразное адаптировано к глубинам от 4132 до 5055 метров, где давление более чем в 400 раз превышает атмосферное. Этот организм с бесцветным телом обитает в абсолютной темноте, из-за чего не имеет глаз.

Экосистема, где обитает «металлист», состоит из марганцевых конкреций — скоплений металлов возрастом в несколько миллионов лет. Их размер может варьироваться от очень маленького до диаметра апельсина. Конкреции содержат ценные химические элементы, такие как кобальт, медь, марганец, никель и редкоземельные металлы.

По словам ученых, из-за богатства ресурсов в этой части глубокого морского дна может быть скоро организована добыча полезных ископаемых, необходимых для удовлетворения растущего спроса на сырье. Назвав новый вид в честь Metallica, ученые намерены достичь сразу двух целей: увековечить любимую группу и повысить экологическую осведомленность людей об угрозе морским обитателям, находящимся в зоне потенциальной добычи полезных ископаемых.

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