14:28 (мск), источник: Индикатор
В честь Metallica назвали глубоководное ракообразное
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«Постоянно растущий спрос на металлы обусловлен ростом численности населения, урбанизацией и увеличением использования экологически чистых технологий. Все это ведет к разведке и эксплуатации ресурсов даже в труднодоступных частях Земли, таких как морские глубины, — говорит один из авторов работы Торбен Рил. — Очень немногие люди знают, что в обширных и в значительной степени неисследованных глубинах океанов обитают причудливые и неизвестные существа, очень похожие на обнаруженное нами ракообразное. Эти виды являются частью земной системы, от которой мы все зависим. Большие глубины играют определенную роль в этой системе, так как связаны с климатом и пищевыми сетями океанов. Даже если мы не сможем остановить добычу полезных ископаемых, мы должны обеспечить сохранение биоразнообразия в этих экосистемах».
Обнаруженное червеобразное существо Macrostylis metallicola обитает в зоне Кларион Клиппертон, расположенной между Гавайями и Мексикой. Это ракообразное адаптировано к глубинам от 4132 до 5055 метров, где давление более чем в 400 раз превышает атмосферное. Этот организм с бесцветным телом обитает в абсолютной темноте,
Экосистема, где обитает «металлист», состоит из марганцевых конкреций — скоплений металлов возрастом в несколько миллионов лет. Их размер может варьироваться от очень маленького до диаметра апельсина. Конкреции содержат ценные химические элементы, такие как кобальт, медь, марганец, никель и редкоземельные металлы.
По словам ученых,