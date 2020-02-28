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14:24 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Дании на аукционе продали огромный копал весом 38,5 кг

Уникальный лот.

В феврале на аукционе Bruun Rasmussen в Копенгагене был выставлен на продажу уникальный лот — огромный копал весом 38 килограммов и 450 граммов. Он ушел с молотка за 19,5 тысяч долларов. Именно этот редкий экземпляр рыбаки выловили из моря.

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Копал — это ископаемая природная смола, похожая на янтарь, но получается она не из хвойных деревьев, а из деревьев семейства бобовых. Кроме того, копал менее прочный и более «молодой» материал. Обычно его возраст составляет всего полторы-две тысячи лет.

Сотрудник аукционного дома Bruun Rasmussen Ральф Лекснер, который работает в этой сфере уже более 15 лет, рассказал журналистам, что впервые за свою карьеру увидел подобный экземпляр. Он уточнил, что использовать копал в промышленности практически невозможно, так что, скорее всего, он просто будет находиться в чьей-то коллекции окаменелостей.

Примечательно, что в Мексике и Центральной Америке копалы используют как благовония.

Екатерина Гура

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