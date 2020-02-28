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14:47 (мск), источник: Новости Mail.ru

Фотограф снял посадку самолета на лед Байкала (видео)

Такое увидишь не каждый день.

Новосибирский фотограф Вадим Мохоров в компании трех профессиональных летчиков проверил на прочность зимний Байкал. На легкомоторном самолете Cessna 172 они облетели территорию озера от поселка Листвянка до полуострова Святой нос.

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Несмотря на то, что большая часть озера была покрыта снегом, они все-таки нашли участки с чистым льдом, и, предварительно проверив их на прочность, совершили приземление.

Полет и посадку Вадим снял на видео, которое позже опубликовал в соцсетях. Он уточнил, что такой опыт был довольно рискованным, ведь самолет мог сесть на трещины или на тонкий лед, но все обошлось.

Екатерина Гура

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