14:47 (мск), источник: Новости Mail.ru
Фотограф снял посадку самолета на лед Байкала (видео)
Такое увидишь не каждый день.
Новосибирский фотограф Вадим Мохоров в компании трех профессиональных летчиков проверил на прочность зимний Байкал. На легкомоторном самолете Cessna 172 они облетели территорию озера от поселка Листвянка до полуострова Святой нос.
Несмотря на то, что большая часть озера была покрыта снегом, они
Полет и посадку Вадим снял на видео, которое позже опубликовал в соцсетях. Он уточнил, что такой опыт был довольно рискованным, ведь самолет мог сесть на трещины или на тонкий лед, но все обошлось.
Екатерина Гура