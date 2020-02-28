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15:03 (мск), источник: РИА Новости

Туроператоры в России потеряли 27 миллиардов рублей из-за коронавируса

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Потери российских туроператоров от ограничений из-за коронавируса с учетом Италии предварительно оцениваются в 27 миллиардов рублей, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Источник: РИА Новости

«По предварительным оценкам, на настоящий момент потери туроператоров РФ от всех случаев запрета и ограничения на продажу туров в различные страны, включая Италию, уже составляют порядка 27 млрд рублей», — говорится в сообщении.

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Согласно промежуточным результатам опроса в Radio Travel, одной из самых крупных закрытых профессиональных групп турагентов России в Facebook, которые приведены в сообщении АТОР, 59% опрошенных участников рынка заявили, что продажи туров за последнюю неделю февраля «полностью встали» в сравнении с прошлым годом. Еще почти четверть респондентов отметила, что продажи упали на 70−80%.

В четверг Ростуризм выпустил рекомендации российским туроператорам и турагентам приостановить реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в Италию, Иран и Южную Корею из-за участившихся там случаев заражения коронавирусом до нормализации эпидемиологической обстановки.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19.

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