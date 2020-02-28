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21:33 (мск), источник: ТАСС Наука

Опубликован анализ вскрытий умерших от китайской вирусной пневмонии

ПЕКИН, 28 февраля. /ТАСС/. Болезнь в основном затрагивает легкие, но может влиять и на сердце.

Коронавирус Covid-19по данным JHU CSSE на 02:33 MSK, 28.02
82 756Инфицировано
2 814Скончалось
33 277Выздоровело
Источник: AP 2020

Пневмония, которую вызывает коронавирус нового типа (SARS-CoV-2), в основном поражает легкие, но может влиять и на работу сердца. К такому выводу пришли китайские ученые по результатам вскрытия пациентов, которые умерли от этого заболевания. Об этом пишет China Daily со ссылкой на публикацию в Journal of Forensic Medicine.

Китайские ученые проводили анализ на основе данных о вскрытии 11 пациентов возрастом от 52 до 80 лет, которые умерли от SARS-CoV-2. Девять из них проводились в Ухане, еще два — в Шанхае.

Результаты показали, что вирус в основном вызывает воспалительные процессы в дыхательных путях и альвеолярных мешочках. Сравнение повреждений от атипичной пневмонии и новой вирусной пневмонии показали, что в первом случае более выражен фиброз легких, то есть патология, при которой легочную ткань замещает соединительная. При этом отек легких при SARS-CoV-2 проявляется серьезнее, чем при атипичной пневмонии.

Также исследование показало, что небольшое количество выделений из легких может проникать в грудную клетку и негативно влиять на работу сердца.
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Этот факт может объяснить то, почему пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями переносят китайскую вирусную пневмонию хуже, однако эту связь еще нужно проверить в дополнительных исследованиях.

Ученые отмечают, что для того, чтобы понять, как вирусная пневмония влияет на работу почек, головного мозга, селезенки и пищеварительного тракта, нужны дополнительные исследования. Это связано с небольшим размером выборки и возрастом пациентов: у них могли быть другие сопутствующие болезни, которые могли повлиять на результаты.

О новом коронавирусе

Сейчас власти Китая подтвердили около 75 тыс. случаев заражения новым коронавирусом, более 2,1 тыс. инфицированных умерли, выздоровели свыше 16,1 тыс. человек. За пределами КНР заболевание было выявлено в 24 странах, включая Россию.

Вспышку заболевания зафиксировали в конце декабря прошлого года в китайском город Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами.

Коронавирус нового типа относится к той же группе вирусов, что и SARS и MERS — возбудители атипичной пневмонии и ближневосточной лихорадки. За последние десять лет и тот, и другой вирус унесли жизни нескольких сотен людей на Ближнем Востоке и Восточной Азии, а также неоднократно вызывали эпидемии, распространяясь через верблюдов и домашнюю птицу. Изначальным переносчиком вируса 2019-nCoV, как предполагают ученые, выступали летучие мыши, также появлялись свидетельства о том, что в этом могут быть «виновны» также панголины или змеи.

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