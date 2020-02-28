21:33 (мск), источник: ТАСС Наука
Опубликован анализ вскрытий умерших от китайской вирусной пневмонии
ПЕКИН, 28 февраля. /ТАСС/. Болезнь в основном затрагивает легкие, но может влиять и на сердце.
Пневмония, которую вызывает коронавирус нового типа (SARS-CoV-2), в основном поражает легкие, но может влиять и на работу сердца. К такому выводу пришли китайские ученые по результатам вскрытия пациентов, которые умерли от этого заболевания. Об этом пишет China Daily со ссылкой на публикацию в Journal of Forensic Medicine.
Китайские ученые проводили анализ на основе данных о вскрытии 11 пациентов возрастом от 52 до 80 лет, которые умерли от SARS-CoV-2. Девять из них проводились в Ухане, еще два — в Шанхае.
Результаты показали, что вирус в основном вызывает воспалительные процессы в дыхательных путях и альвеолярных мешочках. Сравнение повреждений от атипичной пневмонии и новой вирусной пневмонии показали, что в первом случае более выражен фиброз легких, то есть патология, при которой легочную ткань замещает соединительная. При этом отек легких при SARS-CoV-2 проявляется серьезнее, чем при атипичной пневмонии.
Этот факт может объяснить то, почему пациенты с
Ученые отмечают, что для того, чтобы понять, как вирусная пневмония влияет на работу почек, головного мозга, селезенки и пищеварительного тракта, нужны дополнительные исследования. Это связано с небольшим размером выборки и возрастом пациентов: у них могли быть другие сопутствующие болезни, которые могли повлиять на результаты.
Сейчас власти Китая подтвердили около 75 тыс. случаев заражения новым коронавирусом, более 2,1 тыс. инфицированных умерли, выздоровели свыше 16,1 тыс. человек. За пределами КНР заболевание было выявлено в 24 странах, включая Россию.
Вспышку заболевания зафиксировали в конце декабря прошлого года в китайском город Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами.
Коронавирус нового типа относится к той же группе вирусов, что и SARS и MERS — возбудители атипичной пневмонии и ближневосточной лихорадки. За последние десять лет и тот, и другой вирус унесли жизни нескольких сотен людей на Ближнем Востоке и Восточной Азии, а также неоднократно вызывали эпидемии, распространяясь через верблюдов и домашнюю птицу. Изначальным переносчиком вируса 2019-nCoV, как предполагают ученые, выступали летучие мыши, также появлялись свидетельства о том, что в этом могут быть «виновны» также панголины или змеи.