17:59 (мск), источник: Новости Mail.ru
Собака-поводырь провалила тесты, но стала звездой соцсетей (видео)
Просто пес оказался слишком эмоциональным.
Сотрудники академии для служебных собак Double H Canine Academy в штате Кентукки в конце февраля опубликовали в соцсетях забавный ролик с немецкой овчаркой по кличке Райкер.
Этот пес должен был стать помощником для инвалидов и людей с ограниченными возможностями, но провалил абсолютно все тесты и был отчислен из учебного учреждения.
По словам сотрудников академии, Райкер оказался слишком эмоциональным и игривым, и перевоспитать его было практически невозможно.
Все ошибки и провалы несостоявшейся
Хотя из академии пса и отчислили, своей энергичностью и задором он быстро покорил сердца пользователей соцсетей.
Екатерина Гура