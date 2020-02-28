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17:59 (мск), источник: Новости Mail.ru

Собака-поводырь провалила тесты, но стала звездой соцсетей (видео)

Просто пес оказался слишком эмоциональным.

Сотрудники академии для служебных собак Double H Canine Academy в штате Кентукки в конце февраля опубликовали в соцсетях забавный ролик с немецкой овчаркой по кличке Райкер.

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Этот пес должен был стать помощником для инвалидов и людей с ограниченными возможностями, но провалил абсолютно все тесты и был отчислен из учебного учреждения.

По словам сотрудников академии, Райкер оказался слишком эмоциональным и игривым, и перевоспитать его было практически невозможно.

Все ошибки и провалы несостоявшейся собаки-поводыря сняли на камеру и собрали в один веселый ролик, сообщает издание The Daily Dot.

Хотя из академии пса и отчислили, своей энергичностью и задором он быстро покорил сердца пользователей соцсетей.

Екатерина Гура

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