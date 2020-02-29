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10:15 (мск), источник: BBC News Русская служба

Как принц Гарри спел с Джоном Бон Джови на Эбби-роуд

Принц Гарри и один из королей рока из Америки встретились у микрофона в знаменитой студии на Эбби-роуд.

Источник: Reuters

Именно там Джон Бон Джови перезаписывает свой знаменитый хит Unbroken (Несломленный) с благотворительным хором Invictus Games Choir, созданным для поддержки и реабилитации британских ветеранов, получивших ранения или психологические травмы в ходе боевых действий.

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Видео из студии выложил в сети сам принц Гарри, который в конце марта слагает с себя обязанности действующего члена королевской семьи.

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В свою очередь Бон Джови заявил, что рад был бы поработать с «исполнителем, ранее известным как Принц» (вообще говоря, Гарри и дальше останется принцем, хотя недавно предлагал обращаться к нему просто «Гарри»).

Две звезды тепло приветствовали друг друга на пороге студии, ставшей всемирно известной благодаря группе «Битлз».

После этого их проводили в комнату звукорежиссеров, которая соседствует со Студией-2. В этой студии записывалась в 1960-е годы ливерпульская четверка.

На видео, размещенном в соцсетях, принц и рок-звезда стоят у микрофона в наушниках.

Видеоролик заканчивается как раз в тот момент, когда они собираются петь.

Бон Джови рассказал о том, как послал свою песню Гарри, который написал в ответ «очень милое письмо», в котором выразил надежду как-то связать эту песню с Invictus Games — Играми Непобедимых, спонсором и патроном которых является Гарри.

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«В свете того, что произошло, когда он перестает быть частью монархии, я вовсе это не планировал, — признался Бон Джови накануне записи. — Но теперь я не только хочу вернуться в Англию, но и сделать это вместе с тобой (имея в виду принца Гарри). И, конечно, записаться на Эбби Роуд, где когда-то были “Битлз”, и сделать это с исполнителем, ранее известным как принц. Думаю, это будет невероятный и очень трогательный момент».

Принц Гарри в 2014 году стал одним из основателей Игр Непобедимых, цель которых — с помощью спорта улучшить жизнь ветеранов и инвалидов войны.

Джон Бон Джови также тесно связан с армией, поскольку его родители служили в морской пехоте США.

Благотворительная версия песни Unbroken с участием группы Invictus Games Choir будет выпущена в марте.

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