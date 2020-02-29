03:16 (мск), источник: Известия
За таблеточку: американцы могут остаться без антибиотиков
Коронавирус грозит стать для США куда большей угрозой, чем для самого Китая.
Вспышка коронавируса в Китае вызвала особенное беспокойство в США. Неожиданно для многих выяснилось, что львиная доля медикаментов, которыми лечатся американцы, производится в КНР. И как минимум в течение последнего месяца поставки лекарств очень сильно сократились. Чем грозит ситуация американской медицине, разбирались «Известия».
Если судить по американской прессе, а она довольно точно отражает состояние общества, перспективы у страны совсем не блестящие — она может и не дожить до момента, когда станет «снова великой». А всё потому, что желание фармацевтических компаний сэкономить привело к переводу производства туда, где «наемный персонал готов трудиться за плошку риса в день».
Американские публицисты, правда, не склонны винить в ситуации только Вашингтон и стремятся разделить ответственность за создавшееся положение дел на всех: «На протяжении десятилетий мировые лидеры позволяли транснациональным корпорациям стремиться к снижению затрат на рабочую силу, тем самым централизуя производство и концентрируя его в подходящем регионе. Сейчас мы видим, к какой трагедии это решение может нас привести, — пишет обозреватель The American Prospect Дэвид Дэйен.
Основная масса фармацевтических производств сосредоточена в Ухане и вокруг него.
— Мы рассчитывали, что китайцы отпразднуют Новый год по своему календарю и вернутся на работу. Во многих регионах страны этого не случилось — объявлено, что фабрики и заводы откроются только с марта. 60 млн работников находятся в условиях карантина. Удар по экономике — не только по китайской, но и мировой тоже — страшенный. Мы уже месяц живем, расходуя запасы. Их, как выясняется, может хватить еще на два. Что потом?".
По информации портала Breitbart, США находятся в полной зависимости от Китая в сфере поставок фармацевтических и медицинских препаратов. В частности, 97% всех антибиотиков, потребляемых населением Штатов, поступает из КНР. 80% активных фармацевтических ингредиентов для производства лекарств в США — оттуда же. Самые элементарные средства, такие, как пенициллин, ибупрофен и аспирин, тоже в основном китайские. Большинство защитных масок производится в Китае и на Тайване. Но после введения Пекином карантина в нескольких городах страны маски быстро превратились в дефицитный товар, после чего были объявлены правительством «продуктом стратегической важности» и запрещены к вывозу. Временно, конечно. Но, как говорят в народе, в мире нет ничего более постоянного, чем временное.
Чиновники США обеспокоены контролем КНР над поставками в Америку медикаментов и лекарственных средств.
— По сути, мы передали всю свою промышленность в Китай, — сказал в интервью NBC News в сентябре прошлого года отставной бригадный генерал Джон Адамс. — Это стратегическая уязвимость.
Гэри Кон, бывший главный экономический советник президента Трампа, выступал, будучи при должности, против торговой войны с Китаем. Он приводил в пример исследование министерства торговли, из которого следовало, что 97% всех антибиотиков в Соединенных Штатах происходят из Китая.
— Если вы китаец и хотите действительно нас уничтожить, просто перестаньте присылать нам антибиотики, — сказал тогда Кон.
Как отметила Розмари Гибсон, старший советник в Hastings Center и редактор в ежемесячнике JAMA Internal Medicine, издаваемом Американской медицинской ассоциацией, «централизация производства лекарств в одной стране делает цепочку поставок уязвимой. Она может быть прервана в любой момент «по ошибке или по замыслу».
«Если в производстве лекарств мы зависим от Китая в отношении тысяч видов ингредиентов и сырья, Пекин может использовать эту зависимость в качестве оружия против нас. Обеспокоенность по поводу сбоев в цепочке поставок может объяснить, почему перечень китайских товаров, на которые Соединенные Штаты предложили в мае 2019 года повысить таможенные пошлины на общую сумму около $300 млрд, не включает «фармацевтические препараты, некоторые лекарственные средства и некоторые медицинские товары», — подчеркнула Гибсон.
Справка «Известий»
Розмари Гибсон является автором книги «Китайский рецепт: выявляя риски американской зависимости от китайских лекарств» (China Rx: Exposing the Risks of America’s Dependence on China for Medicine), в которой исследует резкий сдвиг международной фармацевтической промышленности в Китай и последствия этого для здоровья населения США и национальной безопасности страны. Hastings Center — американский независимый
Тревожных голосов, прогнозировавших возможность возникновения чрезвычайной ситуации, в США звучало немало, но к ним никто не прислушивался.
Соединенные Штаты не будут переводить производство истребителей и танков в Китай; это отдало бы нашу национальную безопасность в руки противника. Но отпустить туда всю нашу «фарму»
почему-томожно.
«Даже американские военные принимают лекарства из Китая. — писала еще в сентябре 2019 года в Тhe New York Post политик и журналистка, бывшая
Посыл предельно ясен: антибиотиков собственного производства в Штатах не найти, а то, что поставляется из КНР, может в определенных случаях не лечить, а калечить. «Американские фармацевтические фабрики больше не производят дженерики. Поэтому, если напряженность в отношениях между США и Китаем возрастет и ситуация ухудшится, Китай может прекратить экспорт антибиотиков, что приведет к хаосу в наших больницах», — предупреждала в той же статье Розмари Гибсон.
Федеральная
Комиссия также предупредила о «серьезных недостатках стандартов в области здравоохранения и безопасности» на китайских фармацевтических заводах. Сделано это было в предельно доходчивой форме: «Остерегайтесь класть в рот любой продукт, сделанный в Китае».
Управление по контролю за качеством продовольствия и медикаментов (FDA) утверждает, что фармацевтические ингредиенты из Китая безопасны. Однако, по мнению автора всё той же статьи в The New York Post Бетси Маккой, вряд ли стоит верить этой организации: управление имеет долгую историю отсутствия контроля за иностранными источниками лекарств, согласно разоблачающим отчетам Счетной палаты США (GAO).
В Соединенных Штатах же такие предприятия проверяются каждые два года.
За последние 13 месяцев FDA более 50 раз приходилось объявлять об отзыве партий лекарственных средств от гипертонии, потому что активный ингредиент, валсартан, содержал примеси топлива для реактивных двигателей, которые, по оценкам специалистов, вызывают рак у одного из каждых 8000 человек, принимающих таблетки. Кто это поставляет в США? Китай.
При этом Джанет Вудкок из FDA сообщила, что принимать загрязненные топливом таблетки менее рискованно, чем вообще прекратить прием лекарств от высокого давления. Вряд ли пациенты будут в восторге, если им придется выбирать из подобных двух зол.
В 2008 году импортированный из Китая антикоагулянт гепарин убил 81 американца. Гепарин вырабатывался из слизистых оболочек кишечника свиней, которых в Китае часто препарируют в неконтролируемых семейных
Американцы при этом платят почти за лекарства едва ли не дороже всех в мире. Но что они получают? Таблетки, микстуры, мази сделаны из дешевых, иногда загрязненных китайских ингредиентов. Теперь же ситуация стала критичной — возможно, в ближайшем будущем не будет даже их.