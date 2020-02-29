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10:51 (мск), источник: Новости Mail.ru

Робот обнаружил неизвестные подводные сады (видео)

Ученые впервые исследовали каньон Бремер на глубине почти 4 тысячи метров.

У юго-западного побережья Австралии обнаружены глубоководные морские сады, которые поражают биоразнообразием.

Находку сделали исследователи из Университета Западной Австралии (UWA) с помощью подводного робота в каньоне Бремер, часть которого является морским заповедником.

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Во время экспедиции, которая длилась месяц, ученые сделали в этом труднодоступном месте ряд открытий. Здесь «прячется» огромный массив глубоководных кораллов и множество организмов, которые образуют многочисленные мини-экосистемы, говорит руководитель экспедиции из UWA Джули Троттер.

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Подводному аппарату удалось получить видео таинственных садов на глубине почти 4 тысячи метров и собрать биологические и геологические образцы.

Анна Лысенко

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