11:19 (мск), источник: Аргументы и факты
Глава Роспотребнадзора рекомендовала россиянам сократить поездки за границу
По словам Анны Поповой, сегодня не то время, когда стоит выезжать из РФ.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что россиянам необходимо максимально сократить поездки за границу в качестве меры защиты от коронавируса, передает РИА Новости.
По словам Поповой, сегодня то время, когда не стоит выезжать из Российской Федерации.
Глава Роспотребнадзора также рекомендовала соблюдать базовые правила борьбы с инфекцией: следить за чистотой рук и всех используемых гаджетов, ополаскивать лицо водой, промывать носовые пазухи несколько раз в день.
В местах массового скопления людей нужно носить маску, которая также может уберечь от сезонного гриппа, заболеваемость которым сейчас высока.
При малейшем недомогании Попова рекомендует сразу обратиться за медицинской помощью, ограничить общение с близкими и питаться из отдельной посуды.
Ранее глава Роспотребнадзора сообщила, что Россия 2 марта отправит в Монголию отечественную
На сегодняшний день общее число зараженных новым коронавирусом COVID-19 в мире достигло 85153 человек. Отмечается, что больше всего больных — 2931 — выявлено в Южной Корее, в Японии — 931 и в Италии — 888.