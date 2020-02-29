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11:19 (мск), источник: Аргументы и факты

Глава Роспотребнадзора рекомендовала россиянам сократить поездки за границу

По словам Анны Поповой, сегодня не то время, когда стоит выезжать из РФ.

Коронавирус Covid-19по данным JHU CSSE на 02:23 MSK, 29.02
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Источник: РИА "Новости"

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что россиянам необходимо максимально сократить поездки за границу в качестве меры защиты от коронавируса, передает РИА Новости.

По словам Поповой, сегодня то время, когда не стоит выезжать из Российской Федерации.

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Глава Роспотребнадзора также рекомендовала соблюдать базовые правила борьбы с инфекцией: следить за чистотой рук и всех используемых гаджетов, ополаскивать лицо водой, промывать носовые пазухи несколько раз в день.

В местах массового скопления людей нужно носить маску, которая также может уберечь от сезонного гриппа, заболеваемость которым сейчас высока.

При малейшем недомогании Попова рекомендует сразу обратиться за медицинской помощью, ограничить общение с близкими и питаться из отдельной посуды.

Ранее глава Роспотребнадзора сообщила, что Россия 2 марта отправит в Монголию отечественную тест-систему для выявления коронавируса. По ее словам, количества производимых систем тестирования достаточно не только для России, но и для поставок за рубеж. Ранее тесты были отправлены в КНДР по запросу властей.

На сегодняшний день общее число зараженных новым коронавирусом COVID-19 в мире достигло 85153 человек. Отмечается, что больше всего больных — 2931 — выявлено в Южной Корее, в Японии — 931 и в Италии — 888.

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