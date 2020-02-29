Украина не будет праздновать День Победы 9 мая — заявил министр иностранных дел страны Вадим Пристайко. Вместо этого Киев хочет идеологически присоединиться к Европе и «простить» всем участникам Второй мировой войны эту трагедию.
Это должно быть празднование того, что континент находится в относительном мире в течение 75 лет, если не считать наши шесть лет войны.
Вадим Пристайкоминистр иностранных дел страны
Он добавил, что внешнеполитическое ведомство не получало приглашения от России президенту Украины Владимиру Зеленскому на парад 9 мая в Москве.
Ранее стало известно, что один из лидеров украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович предложил отправить делегацию от Верховной рады в Москву на парад в честь 75-летия победы в Великой отечественной войне. Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк заявил, что этот факт «вызывает уважение».
По словам российского парламентария, такая инициатива особенно ценна, поскольку контрастирует с антироссийской и русофобской риторикой большей части украинских властей. При этом, Железняк предупредил о возможном давлении на Рабиновича и на всех приверженцев этой идеи со стороны националистских украинских движений и организаций.
«Убежден, что оппозиционное меньшинство в парламенте Украины не питает иллюзий относительно пересмотра отношений официального Киева с Россией в ближайшей перспективе. Но одно то, что данная смелая инициатива была проявлена, говорит о сохранении у части украинских народных избранников здравого смысла и уважения к исторической памяти», — указал депутат.
Такие заявления вызвали беспокойство в кругах сторонников евроатлантического направления развития Украины и проевропейских политических сил.
В партии бывшего украинского лидера Петра Порошенко «Европейская солидарность» призвали, чтобы Владимир Зеленский публично опроверг или допустил свое участие в параде Победы 9 мая в Москве.
Сторонники Порошенко требуют, чтобы глава государства и его партия «Слуга народа» сообщили украинцам, собирается ли он посетить парад Победы в российской столице.
«И присоединиться к делегации реваншистов из ОПЗЖ», — указано в заявлении партии.
Кроме того, заместитель председателя фракции «Голос» Ярослав Железняк предложил украинским депутатам, которые намерены поехать на парад по случаю Дня Победы в Москву, покупать билет в один конец.
Впрочем, приглашение Зеленского на празднование 75-летия Победы после его высказываний о начале Второй мировой войны необходимо уточнить, заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мне нужно это уточнить, я пока не готов ответить на этот вопрос», — указал представитель Кремля.
Пресс-секретарь президента РФ также отметил, что высказывания Зеленского о виновности СССР в начале Второй мировой войны, «кроме сожаления и непонимания, ничего не вызывают».
«Все остальное подлежит уточнению», — заключил Песков.
Чуть ранее стало известно, что глава Белого дома Дональд Трамп считает значительным событием окончание Второй мировой войны, поэтому, возможно, приедет на парад к 75-летию Победы в Москву. Об этом рассказал сам американский лидер.
Он напомнил, что соответствующее приглашение приехать на празднование 9 мая в 2020 году получил от президента России Владимира Путина.
Я был приглашен в разгар нашего избирательного сезона, но я определенно об этом подумаю. Президент Путин пригласил меня. Это очень важное дело: празднование окончания войны. Это очень важное дело, так что я высоко ценю приглашение. Я хотел бы поехать, если смогу.
О том, что Вашингтон «с интересом» воспринял приглашение Трампа в Москву на празднование 75-й годовщины Победы над нацистской Германией, сообщал замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.
«Президент США приглашен Владимиром Путиным посетить Москву. Это приглашение было воспринято с интересом. Мы не имеем никаких более подробных сведений», — подчеркнул представитель российского внешнеполитического ведомства.
По словам дипломата, Москва исходит из того, что бывшие союзники СССР по антигитлеровской коалиции «по логике и важности мероприятия, наверное, могли бы быть представлены на высшем уровне».
В августе прошлого года Кремль приглашал на празднование Победы также лидера КНДР Ким Чен Ына и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, сообщал помощник президента России Юрий Ушаков.
За месяц до этого Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого глава республики также принял приглашение российского лидера на торжества, посвященные празднованию 75-летия Победы.
Российский лидер также приглашал в Москву на празднование юбилея Победы лидеров мировых держав во время саммита G20 в Осаке, который прошел в конце июня. Среди приглашенных были канцлер ФРГ Ангела Меркель и председатель КНР Си Цзиньпин.
В этом году парад Победы будет более масштабным, чем в предыдущие годы, рассказал российский министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, в мероприятии, которое пройдет 9 мая в Москве, примут участие 15 тыс. человек и почти 400 единиц наземной и авиационной техники.
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