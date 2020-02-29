Семья в США купила дом, в котором прятались 150 змей

Шейнон Макфадден и Ройс Робинс долго мечтали о своем доме и наконец присмотрели коттедж в городе Элизабет в Колорадо.
Пара переселилась в дом зимой. А с наступлением весны их уютное семейное гнездо стало напоминать декорации из фильмов ужасов.
«Мы стали замечать головы подвязочных змей. Они появлялись между деревянными планками во внутреннем дворике», — рассказала Макфадден в интервью KUSA.
Чем теплее становилось на улице, тем больше змей появлялось во дворе. Они стали заползать в дом через окна и двери, появлялись в кухне и ванной. На одной из фотографий, сделанной Шейнон, из-под настила торчат одновременно 8 змеиных голов.
К концу лета проблема стала невыносимой, и семья вызвала специалиста. Он обнаружил под домом целое змеиное логово и вывез со двора около 150 змей. Еще полгода пара потратила на ремонт и замену настила, который обошелся им недешево, рассказала женщина в комментарии 9News.
Подвязочные змеи длиной 50−80 см принадлежат к семейству ужеобразных. Они встречаются повсеместно от Канады до Мексики, ведут дневной образ жизни и считаются безобидными.