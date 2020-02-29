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16:43 (мск), источник: Известия

Папа Римский отменил групповые аудиенции из-за болезни

Папа Римский Франциск отменил все официальные аудиенции из-за болезни. По словам главы службы печати Святого престола Маттео Бруни, несмотря на это, 83-летний понтифик отслужил утреннюю мессу и продолжает рабочие встречи.

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«Этим утром папа Франциск по завершении мессы продолжил проводить рабочие встречи в Доме Святой Марфы в Ватикане» — цитируют РИА Новости в субботу, 29 февраля, Бруни.

27 февраля папа Франциск из-за недомогания не принял участие в традиционной литургии в римской Латеранской базилике.

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В Италии на сегодняшний день выявлено более 600 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Скончались от инфекции 17 человек. Особые карантинные меры по предотвращению распространения заболевания введены в десятках итальянских городов. Власти Ломбардии, Венето и Пьемонта до 1 марта закрыли все учебные заведения, театры, музеи, отменены спортивные, культурные, религиозные мероприятия. Театр La Scala (Милан) приостановил постановки, Венецианский карнавал завершил работу на два дня раньше срока.

Вспышка нового коранвируса была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. Позже инфекция распространилась и за границы Китая. По данным на 29 февраля на территории страны от нового коронавируса скончались 2835 человек, заражены более 79,2 тыс. человек, выписано около 39.

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