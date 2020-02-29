15:45 (мск), источник: Новости Mail.ru
В монастыре нашли меч, которому 5 тысяч лет
Это один из древнейших анатолийских мечей в мире.
В монастыре мхитаристов на острове Сан-Ладзаро-дельи-Армени в Венецианской лагуне обнаружили меч возрастом около 5 тысяч лет, сообщает Университет
Древнейший меч хранился в кабинете средневековых артефактов. Его заметила специалист по древнему оружию Виттория Далл'Армеллина из
Ученые провели анализ металла и датировали артефакт третьим тысячелетием до нашей эры. Согласно последним исследованиям, этот тип меча был распространен в относительно небольшом регионе в Восточной Анатолии, между Евфратом и южным берегом Черного моря. Дополнительный анализ поможет определить точное место добычи металла.
На мече нет надписей, украшений или любых примечательных деталей. Скорее всего, он был частью захоронения и случайно попал на черный рынок, говорят исследователи.
Меч был выкован в период, когда в анатолийские и кавказские захоронения воинской элиты стали помещать большое количество оружия и других ценностей.
Ученым еще предстоит разгадать загадку неожиданной находки.
Анна Лысенко