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15:45 (мск), источник: Новости Mail.ru

В монастыре нашли меч, которому 5 тысяч лет

Это один из древнейших анатолийских мечей в мире.

Источник: Ca' Foscari University of Venice

В монастыре мхитаристов на острове Сан-Ладзаро-дельи-Армени в Венецианской лагуне обнаружили меч возрастом около 5 тысяч лет, сообщает Университет Ка-Фоскари в Венеции.

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Древнейший меч хранился в кабинете средневековых артефактов. Его заметила специалист по древнему оружию Виттория Далл'Армеллина из Ка-Фоскари. Меч ошибочно считали средневековым.

Ученые провели анализ металла и датировали артефакт третьим тысячелетием до нашей эры. Согласно последним исследованиям, этот тип меча был распространен в относительно небольшом регионе в Восточной Анатолии, между Евфратом и южным берегом Черного моря. Дополнительный анализ поможет определить точное место добычи металла.

На мече нет надписей, украшений или любых примечательных деталей. Скорее всего, он был частью захоронения и случайно попал на черный рынок, говорят исследователи.

Меч был выкован в период, когда в анатолийские и кавказские захоронения воинской элиты стали помещать большое количество оружия и других ценностей.

Ученым еще предстоит разгадать загадку неожиданной находки.

Анна Лысенко

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