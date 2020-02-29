17:59 (мск), источник: Life.ru
Первой страной с бесплатным общественным транспортом стал Люксембург
Таким образом власти планируют бороться с проблемой пробок.
Власти Люксембурга на фоне острой проблемы пробок на дорогах приняли решение отменить плату за проезд на общественном транспорте для местных жителей и туристов. Таким образом, с 29 февраля страна становится первым государством с бесплатными автобусами, трамваями и поездами.
Этот день отметят концертами на вокзалах и другими культурными мероприятиями, сообщают местные СМИ.
По данным AFP, эта мера затронет почти 40% домохозяйств. Критики заявляют, что назвать проезд полностью бесплатным нельзя, поскольку стоимость проекта — 41 миллион евро в год — планируют покрыть за счет налоговых сборов.
До этого в Люксембурге бесплатно на общественном транспорте могли ездить дети и студенты.
На данный момент Люксембург является единственной страной с бесплатным проездом. В столице Эстонии Таллине оплату в общественном транспорте отменили в 2013 году, но только для местных жителей. А во французском городе Дюнкерке такую меру для автобусов и трамваев ввели в 2018 году.