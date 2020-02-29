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17:59 (мск), источник: Life.ru

Первой страной с бесплатным общественным транспортом стал Люксембург

Таким образом власти планируют бороться с проблемой пробок.

Источник: Reuters

Власти Люксембурга на фоне острой проблемы пробок на дорогах приняли решение отменить плату за проезд на общественном транспорте для местных жителей и туристов. Таким образом, с 29 февраля страна становится первым государством с бесплатными автобусами, трамваями и поездами.

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Этот день отметят концертами на вокзалах и другими культурными мероприятиями, сообщают местные СМИ.

По данным AFP, эта мера затронет почти 40% домохозяйств. Критики заявляют, что назвать проезд полностью бесплатным нельзя, поскольку стоимость проекта — 41 миллион евро в год — планируют покрыть за счет налоговых сборов.

До этого в Люксембурге бесплатно на общественном транспорте могли ездить дети и студенты.

На данный момент Люксембург является единственной страной с бесплатным проездом. В столице Эстонии Таллине оплату в общественном транспорте отменили в 2013 году, но только для местных жителей. А во французском городе Дюнкерке такую меру для автобусов и трамваев ввели в 2018 году.

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