Эксперт назвала марш памяти Немцова «акцией спекуляции»

«Организаторы митинга абсолютно точно преследуют только свои интересы и, на самом деле, марш памяти, как это изначально предполагалось, перевернулся в какую-то акцию спекуляции разношерстными политическими лозунгами. На деле, сумбурность тех заявлений, которые мы там слышим на этом марше, заставляют, как минимум, здравомыслящего человека задуматься о том, что там происходит: вещи, которые не имеют отношения к маршу памяти вообще, по своей сути.
Сама по себе неоднозначность высказываний и неопределенность граждан, которые туда пришли. При всем этом понимание у участников «марша» тех процессов и событий, против которых они выступают, достаточно поверхностные, в некоторых случаях отсутствуют, в принципе.
Количество участников значительно меньше заявленной суммы. Складывается ощущение, что отсутствие нужного KPI организаторы пытаются заместить политической повесткой. Пытаются выявить яркие моменты, которые будут отодвигать тему оценки массовости этого марша другими какими-то вещами. Здесь играет принцип замещения", — отметила Булгакова в интервью «Газете.Ru».