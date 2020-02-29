Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Роботы обслуживают зараженных коронавирусом в Китае Таким образом планируется уменьшить нагрузку на медработников и снизить риск перекрестного заражения
Фоторепортажи
18Умер Кирк Дуглас
30Россиянка попала в финал престижного фотоконкурса
19:47 (мск), источник: Газета.Ру

Эксперт назвала марш памяти Немцова «акцией спекуляции»

Председатель Общероссийского общественного движения «Корпус «За чистые выборы» Алена Булгакова считает, что марш, посвященный памяти политика Бориса Немцова, был больше похож на «акцию спекуляции», которая показала, что организаторы мероприятия преследовали, прежде всего, свои интересы.

Источник: РИА "Новости"

«Организаторы митинга абсолютно точно преследуют только свои интересы и, на самом деле, марш памяти, как это изначально предполагалось, перевернулся в какую-то акцию спекуляции разношерстными политическими лозунгами. На деле, сумбурность тех заявлений, которые мы там слышим на этом марше, заставляют, как минимум, здравомыслящего человека задуматься о том, что там происходит: вещи, которые не имеют отношения к маршу памяти вообще, по своей сути.

Сама по себе неоднозначность высказываний и неопределенность граждан, которые туда пришли. При всем этом понимание у участников «марша» тех процессов и событий, против которых они выступают, достаточно поверхностные, в некоторых случаях отсутствуют, в принципе.

Количество участников значительно меньше заявленной суммы. Складывается ощущение, что отсутствие нужного KPI организаторы пытаются заместить политической повесткой. Пытаются выявить яркие моменты, которые будут отодвигать тему оценки массовости этого марша другими какими-то вещами. Здесь играет принцип замещения", — отметила Булгакова в интервью «Газете.Ru».

 Турция обстреляла российские самолеты
«Стрелять шампанским»: как врачи поднимают градус в больницах
Эрдоган предложил Путину оставить Турцию «один на один» с Сирией
Сменивший гражданство РФ биатлонист призвал Логинова покаяться
Ставки по ипотеке в России обновили исторический минимум
Кадыров оценил удар Емельяненко
Что будет с рублем, долларом и нефтью в марте 2020 года
В монастыре нашли меч, которому 5 тысяч лет
«Зенит» принимает «Локомотив» в матче РПЛ (трансляция)
Здоровье
Россиян предупредили о новом пути передачи коронавируса Коронавирусная инфекция может передаваться не только воздушно-капельным путем
Hi-Tech
В России появились лучшие «умные» часы (цена) Твои идеальные часы!
Горячие темы на Авто
Назло пойду и против проголосую. 274
Туризм - неужели это так важно? 233
Вы за маму с коляской или за мужчину с машиной? 150
Посылки из Китая 145
Кино
Гайдулян, внучка Талызиной и все звезды ТНТ на премьере сериала Популярные артисты посетили презентацию многосерийной комедии «Патриот»
Новости партнеров
36,6 больше не норма: врачи изменили стандарты температуры человека
Врачи назвали окончательный диагноз певицы МакSим
Учительница Рудковской назвала ее истинный возраст
Названа главная причина массового расространения рака среди россиян
Gnezdo.ru
Эти снимки были запрещены в СССР. Что на них?
Лишь пришел и такое: Мишустин борется со смертью
Что случилось: подробности смерти Лужкова
7 самых худших иномарок для эксплуатации в жару
Леди
Муж Пелагеи отметил день рождения с новой возлюбленной Иван Телегин показал первое фото с девушкой.
Дом
Можно ли уборщице купить квартиру в Москве? Рассказ кыргызстанки
В Москве продают кондоминиум за 104 млн рублей. Как он выглядит?
IKEA предложила расплачиваться временем за покупки в магазине
Какие фразы нельзя произносить при покупке и продаже жилья
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь