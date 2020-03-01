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02:08 (мск), источник: РИА Новости

Россиянам рассказали, как правильно извиняться в Прощеное воскресенье

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Извиняться в Прощеное воскресенье надо без подготовки, и делать это не только перед родственниками, но и даже перед домашними животными. К тому же не надо проигрывать в голове момент извинений и возможный ответ, просто делайте. Такой совет дал директор православной радиостанции «Радонеж» Евгений Никифоров в интервью радио Sputnik.

Источник: РИА Новости

Первого марта православные христиане отмечают Прощеное воскресенье. В этот день принято извиняться за то зло, которое вы могли причинить окружающим. Евгений Никифоров уточнил, что просить прощение стоит не только у самых близких людей и людей вообще.

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«Прощение нужно просить у всех: и у православных, и не у православных. Просить прощение надо у всех, у кого вы чувствуете, что на душе осталось что-то невыясненное. И им будет легче, и вам на душе будет спокойнее. Прощение — это великий дар, который нам дал Господь. Он прощает нас, а мы прощаем близких. Не забудьте в воскресенье попросить прощение у семьи, близких и даже своих котов с кошками», — рассказал православный журналист.

У христиан приятно говорить друг дугу: «Прости меня», а в ответ слышать — «Бог простит, и я прощаю». По традиции это делается, чтобы подойти к Великому посту без грехов за спиной. Что интересно, важен именно момент извинения, а не ответ собеседника, рассказал радио Sputnik Евгений Никифоров.

«Люди есть люди. Мы все чувствуем. Нет каких-то тупиц, которые скажут, что не простят. Любой человек будет тронут вашим извинением. Не нужно думать, как воспримут ваши слова. Даже если человек не покажет внешне, он все равно оценит ваше великодушие, вашу простоту и ваше желание добра», — считает православный журналист.

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