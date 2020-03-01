Россиянам рассказали, как правильно извиняться в Прощеное воскресенье

Первого марта православные христиане отмечают Прощеное воскресенье. В этот день принято извиняться за то зло, которое вы могли причинить окружающим. Евгений Никифоров уточнил, что просить прощение стоит не только у самых близких людей и людей вообще.
«Прощение нужно просить у всех: и у православных, и не у православных. Просить прощение надо у всех, у кого вы чувствуете, что на душе осталось что-то невыясненное. И им будет легче, и вам на душе будет спокойнее. Прощение — это великий дар, который нам дал Господь. Он прощает нас, а мы прощаем близких. Не забудьте в воскресенье попросить прощение у семьи, близких и даже своих котов с кошками», — рассказал православный журналист.
У христиан приятно говорить друг дугу: «Прости меня», а в ответ слышать — «Бог простит, и я прощаю». По традиции это делается, чтобы подойти к Великому посту без грехов за спиной. Что интересно, важен именно момент извинения, а не ответ собеседника, рассказал радио Sputnik Евгений Никифоров.
«Люди есть люди. Мы все чувствуем. Нет каких-то тупиц, которые скажут, что не простят. Любой человек будет тронут вашим извинением. Не нужно думать, как воспримут ваши слова. Даже если человек не покажет внешне, он все равно оценит ваше великодушие, вашу простоту и ваше желание добра», — считает православный журналист.