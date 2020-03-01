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06:40 (мск), источник: РИА Новости

Юлия Савичева показала фото без макияжа

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Певица Юлия Савичева показала свое фото без макияжа. Соответствующий снимок она опубликовала в Instagram.

В комментарии к посту певица отметила, что очень радуется вошедшей в моду естественности. «Наконец-то мы пришли к тому, что естественная красота — это модно!» — написала она.

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Савичева позитивно оценила то, что многие начали отказываться от пластических операций и переходить к здоровому образу жизни. При этом она добавила, что никогда не обращалась к хирургам.

«Себя нужно любить и принимать таким, какой ты есть. Ведь все мы настолько уникальны!» — заключила певица.

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