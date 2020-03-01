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12:29 (мск), источник: Life.ru

Роспотребнадзор перечислил главные факторы — убийцы иммунитета

Также эксперты дали простые советы о том, как усилить защитные свойства организма.

Источник: РИА "Новости"

Иногда люди даже не подозревают, что подрывают свой иммунитет, и становятся уязвимыми для различного рода заболеваний. Факторы, негативно воздействующие на способность организма защищаться, перечислили специалисты Роспотребнадзора:

  • длительный стресс
  • курение и употребление алкоголя
  • голодание и переедание
  • дефицит витаминов и микроэлементов
  • физические перегрузки
  • травмы, ожоги, операции
  • загрязнение окружающей среды
  • бесконтрольный прием лекарств
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Признаками ослабленного иммунитета являются частые простудные заболевания, герпес на губах, продолжительное повышение температуры, синдром хронической усталости, сонливость или бессонница, боль в суставах и мышцах, частые головные боли и появление сыпи на коже.

Чтобы усилить защитные свойства организма, необходимо придерживаться простых правил: правильно питаться, отказаться от вредных привычек, беречь свою психику, спать не менее восьми часов в сутки, закаляться и заниматься спортом.

В Роспотребнадзоре напомнили, что, по данным ВОЗ, 10% людей обладают иммунитетом, который защищает их практически от всех заболеваний. Еще 10% имеют врождённый иммунодефицит, а у оставшихся 80% состояние иммунитета зависит от их образа жизни.

Роспотребнадзор призвал отказаться от иностранных поездок из-за коронавируса.

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