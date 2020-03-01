12:29 (мск), источник: Life.ru
Роспотребнадзор перечислил главные факторы — убийцы иммунитета
Также эксперты дали простые советы о том, как усилить защитные свойства организма.
Иногда люди даже не подозревают, что подрывают свой иммунитет, и становятся уязвимыми для различного рода заболеваний. Факторы, негативно воздействующие на способность организма защищаться, перечислили специалисты Роспотребнадзора:
Признаками ослабленного иммунитета являются частые простудные заболевания, герпес на губах, продолжительное повышение температуры, синдром хронической усталости, сонливость или бессонница, боль в суставах и мышцах, частые головные боли и появление сыпи на коже.
Чтобы усилить защитные свойства организма, необходимо придерживаться простых правил: правильно питаться, отказаться от вредных привычек, беречь свою психику, спать не менее восьми часов в сутки, закаляться и заниматься спортом.
В Роспотребнадзоре напомнили, что, по данным ВОЗ, 10% людей обладают иммунитетом, который защищает их практически от всех заболеваний. Еще 10% имеют врождённый иммунодефицит, а у оставшихся 80% состояние иммунитета зависит от их образа жизни.
Роспотребнадзор призвал отказаться от иностранных поездок