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12:05 (мск), источник: Новости Mail.ru

В центре Лондона установят гигантские взбитые сливки с мухой

Это часть арт-проекта.

На Трафальгарской площади в Лондоне появится большая гора взбитых сливок, увенчанная вишенкой и мухой, сообщает Daily Mail.

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Это скульптура «Конец», созданная Хизер Филлипсон. Она станет последней в серии из 13 провокационных скульптур, которые устанавливали в центре Лондона с 1998 года.

Дрон, закрепленный на вишне, будет вести прямую трансляцию с площади. Ее можно будет посмотреть на специальном веб-сайте.

Инициаторы проекта описывают причудливую скульптуру как «памятник гордыне и надвигающемуся краху». Сливки символизируют роскошную жизнь, конец которой может наступить в каждую минуту.

Планируется, что «Конец» простоит на Четвертом постаменте в течение двух лет. На этой площадке традиционно выставляются произведения современных художников.

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Работа Филлипсон заменит на Четвертом постаменте скульптуру Майкла Раковица «Невидимый враг не должен существовать»

Анна Лысенко

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