12:05 (мск), источник: Новости Mail.ru
В центре Лондона установят гигантские взбитые сливки с мухой
Это часть
На Трафальгарской площади в Лондоне появится большая гора взбитых сливок, увенчанная вишенкой и мухой, сообщает Daily Mail.
Это скульптура «Конец», созданная Хизер Филлипсон. Она станет последней в серии из 13 провокационных скульптур, которые устанавливали в центре Лондона с 1998 года.
Инициаторы проекта описывают причудливую скульптуру как «памятник гордыне и надвигающемуся краху». Сливки символизируют роскошную жизнь, конец которой может наступить в каждую минуту.
Планируется, что «Конец» простоит на Четвертом постаменте в течение двух лет. На этой площадке традиционно выставляются произведения современных художников.
Анна Лысенко