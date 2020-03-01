16:23 (мск), источник: Новости Mail.ru
«Голодное» дерево в Ирландии почти съело лавочку (фото)
Оно пытается это сделать уже 80 лет.
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Оно пытается это сделать уже 80 лет.
Платан кленолистый, растущий возле
По оценкам специалистов, дереву до 120 лет. Платаны в столице Ирландии массово высаживали в XIX веке. Врастать в скамейку дерево начало в 1940-х, вспоминают старожилы.
За свой «аппетит» платан получил прозвище Голодное дерево, стал туристической достопримечательностью и даже появился на обложке путеводителя по городу.
Анна Лысенко