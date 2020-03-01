18:44 (мск), источник: РИА Новости
Лувр закрыли для проведения совещания по коронавирусу
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Французский Лувр, самый посещаемый музей планеты, в воскресенье утром не открылся,
В самой Франции больны уже около 100 человек, ежегодно Лувр посещают несколько миллионов человек со всего мира.
«Информационное совещание по теме здоровья населения, связанное с мерами профилактики COVID19 повлияло на то, что открытие музея в воскресенье, 1 марта, было отложено. Музей пока не может быть открыт», — говорится в Twitter Лувра.
Представители музея принесли извинения за доставленные неудобства и заявили, что будут сообщать о развитии ситуации.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае превысило 79,8 тысячи человек, скончались 2870, излечились свыше 41,6 тысячи. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 53 странах, число зараженных превысило 6 тысяч, скончались 86 человек.