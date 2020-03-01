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17:28 (мск), источник: Новости Mail.ru

Санкт-Петербург превратили в фантастический мир будущего (фото)

Забавный и неординарный проект.

Российский художник и дизайнер Вадим Соловьев показал, как может выглядеть его родной Санкт-Петербург в фантастической реальности.

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По улицам такого города будут ходить роботы, летать фантастические аппараты и передвигаться странные чудовища в духе киберпанка. Соловьев не просто рисует эти образы, но и сочиняет к ним «настоящие» истории.

«Со знаменитого инцидента, который в СМИ окрестили “Последний поход самоходных домов”, прошло уже два с лишним года. А эти жуткие громадины так до сих пор и разбросаны по всему городу», — пишет дизайнер под фото с «домиками на ножках».

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«Осторожно, двери закрываются...»
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"Далеко не все жители окраин были согласны покинуть свои деревянные дома. В такой ситуации поступали просто — поднимали гравиполем старый дом и, прямо под ним, возводили красавицу хрущевку"
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"А ты следишь за здоровьем и блеском своих волос так же хорошо, как за тобой следит эта ростральная колонна?"
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"Мда... Кажется, с прошивкой у некоторых роботов-снегоуборщиков в этом году опять что-то не так. Этот вот экземпляр довольно своеобразно борется со снегом — растапливает его в мангале небольшими порциями"
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Ранее Соловьев добавил в повседневные российские городские пейзажи гигантских животных, птиц, рыб и насекомых.

Анна Лысенко

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