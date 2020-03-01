17:28 (мск), источник: Новости Mail.ru
Санкт-Петербург превратили в фантастический мир будущего (фото)
Забавный и неординарный проект.
Российский художник и дизайнер Вадим Соловьев показал, как может выглядеть его родной
По улицам такого города будут ходить роботы, летать фантастические аппараты и передвигаться странные чудовища в духе киберпанка. Соловьев не просто рисует эти образы, но и сочиняет к ним «настоящие» истории.
«Со знаменитого инцидента, который в СМИ окрестили “Последний поход самоходных домов”, прошло уже два с лишним года. А эти жуткие громадины так до сих пор и разбросаны по всему городу», — пишет дизайнер под фото с «домиками на ножках».
Ранее Соловьев добавил в повседневные российские городские пейзажи гигантских животных, птиц, рыб и насекомых.
Анна Лысенко