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18:51 (мск), источник: Новости Mail.ru

Россияне показали, как отпраздновали Масленицу (фото)

Дружно проводили зиму.

По всей России в воскресенье провожали Масленицу. Россияне массово делятся снимками празднования в соцсетях.

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Одним из самых эффектных был перформанс в деревне Никола-Ленивец в Калужской области. Здесь в арт-парке сожгли огромный, специально построенный деревянный мост.

В столице прошел традиционный фестиваль «Московская Масленица». В этом году он собрал реконструкторов из Болгарии, Венгрии и Сардинии.

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Во многих городах жгли чучело, лакомились блинами, устраивали концерты и спортивные соревнования.

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Измайлово

Анна Лысенко

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