18:51 (мск), источник: Новости Mail.ru
Россияне показали, как отпраздновали Масленицу (фото)
Дружно проводили зиму.
По всей России в воскресенье провожали Масленицу. Россияне массово делятся снимками празднования в соцсетях.
Одним из самых эффектных был перформанс в деревне
В столице прошел традиционный фестиваль «Московская Масленица». В этом году он собрал реконструкторов из Болгарии, Венгрии и Сардинии.
Во многих городах жгли чучело, лакомились блинами, устраивали концерты и спортивные соревнования.
Анна Лысенко