НПО Энергомаш изготовит еще четыре двигателя РД-181 для ракеты Antares

Двигатели РД-181 ставятся на первую ступень ракеты Antares (по два двигателя). К настоящему времени осуществлено семь пусков ракет Antares с РД-181 (14 двигателей).
В декабре 2019 года НПО Энергомаш сообщало, что всего с 2015 года поставлено в США 22 двигателя РД-181. Известно, что они имеют номера с 2А по 23А.
На сайте госзакупок НПО Энергомаш объявило закупку на поставку вакуумно-дуговой листовой нержавеющей стали для комплектации двигателей РД-181 с номерами с 24А по 27А. Таким образом, американской стороной заказано еще четыре двигателя.
НПО Энергомаш производит жидкостные ракетные двигатели РД-191 для ракеты-носителя «Ангара», РД-180 для американской ракеты Atlas-5, РД-181 для американской ракеты Antares. Кроме того, сейчас предприятие создает двигатель РД-171МВ для новой ракеты «Союз-5» («Иртыш»).